Согласно постановлению правительства республики, о котором пишет «Интерфакс-туризм», посетить страну гражданам из «красного списка» можно при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. Тест должен быть сдан в одной из одобренных словенским Минздравом российских лабораторий.

Также приехать в Словению могут те, кто уже переболел коронавирусом. Для этого необходимо предоставить справку с положительным результатом теста, сделанного не позднее, чем за 21 день до поездки и не ранее, чем за полгода. У граждан стран Шенгенского соглашения попросят еще и справку от врача о выздоровлении.

Кроме того, можно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. Он должен подтвердить, что с момента получения второй дозы прошло не менее 14 дней для препаратов Biontech/Pfizer и Moderna и не менее 21 дня для AstraZeneca.

Границы будут открыты с 13 февраля. Для граждан европейских стран контрольно-пропускные пункты на внутренних границах страны, на автомобильных и железнодорожных путях свободны. Из Италии, Австрии и Венгрии въехать можно в любом месте, однако каждый человек должен соответствовать условиям въезда.