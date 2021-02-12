Власти Словении в тестовом режиме открывают границы для граждан стран Шенгенского соглашения и приезжающих из стран «красного списка» — в том числе из России. Для этого нужен отрицательный тест на коронавирус или справка о перенесенном заболевании.
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Фото: Shutterstock.com
Согласно постановлению правительства республики, о котором пишет «Интерфакс-туризм», посетить страну гражданам из «красного списка» можно при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. Тест должен быть сдан в одной из одобренных словенским Минздравом российских лабораторий.
Также приехать в Словению могут те, кто уже переболел коронавирусом. Для этого необходимо предоставить справку с положительным результатом теста, сделанного не позднее, чем за 21 день до поездки и не ранее, чем за полгода. У граждан стран Шенгенского соглашения попросят еще и справку от врача о выздоровлении.
Кроме того, можно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. Он должен подтвердить, что с момента получения второй дозы прошло не менее 14 дней для препаратов Biontech/Pfizer и Moderna и не менее 21 дня для AstraZeneca.
Границы будут открыты с 13 февраля. Для граждан европейских стран контрольно-пропускные пункты на внутренних границах страны, на автомобильных и железнодорожных путях свободны. Из Италии, Австрии и Венгрии въехать можно в любом месте, однако каждый человек должен соответствовать условиям въезда.
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