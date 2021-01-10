Эксперт предупредил россиян о резком росте цен на авиабилеты

По его словам, в настоящий момент ценам падать уже некуда. «Как говорится, дешевле — только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг», — отметил Пантелеев.