Эксперт предупредил россиян о резком росте цен на авиабилеты

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что с апреля цены на авиабилеты в России могут резко увеличиться. Об этом пишет «РИА Новости».
По его словам, в настоящий момент ценам падать уже некуда. «Как говорится, дешевле — только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг», — отметил Пантелеев.
Эксперт предположил, что в феврале-марте цены будут низкими, но уже в апреле произойдет «стремительный рост». Как он считает, авиакомпании так будут возвращать убытки.
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