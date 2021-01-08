В Амстердаме могут запретить продажу легких наркотиков иностранным туристам

По данным издания, количество кофешопов, где продают марихуану, на территории Амстердама уже сократилось с 283 до 166, однако спрос на легкие наркотики все равно увеличился. «Мы видели, как все больше молодых людей приезжали в Амстердам только для того, чтобы посетить кофешопы», — подчеркнула мэр города.