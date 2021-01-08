В Амстердаме могут запретить продажу легких наркотиков иностранным туристам

Власти Амстердама планируют запретить продажу легких наркотиков туристам из других стран. Как передает ncr.nl, глава города Фемке Халсема таким образом хочет снизить «привлекательность Амстердама как места остановки для наркотуризма».
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Фото: Shutterstock
По данным издания, количество кофешопов, где продают марихуану, на территории Амстердама уже сократилось с 283 до 166, однако спрос на легкие наркотики все равно увеличился. «Мы видели, как все больше молодых людей приезжали в Амстердам только для того, чтобы посетить кофешопы», — подчеркнула мэр города.
«Конечно, план не будет претворен в жизнь завтра, думаю, что на это уйдет около года», — предположила она.Также этот вопрос еще не обсуждался с владельцами кофешопов. Если это инициативу поддержит городской парламент, то посещать такие кофейни смогут только жители страны.
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