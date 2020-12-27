Возобновлены рейсы между Петербургом и Кипром

Авиакомпания Cyprus Airways возобновила авиасообщение между Кипром и Петербургом. Первый самолет из Пулково уже отправился в Ларнаку в минувшую пятницу, 25 декабря, пишет ТАСС.
Рейсы будут выполняться каждую неделю по следующему расписанию: вылет из Ларнаки (Кипр) — в 7:00, прибытие в Петербург — в 12:50. Из Пулково — в 13:50, посадка в Ларнаке — в 17:30. Ближайшие полеты запланировали на 8 и 21 января.
Направление будут обслуживать воздушные суда Airbus A319. Авиаперевозчик обеспечивал авиасообщение между Кипром и Петербургом до ноября 2018 года. При этом вылетевший накануне борт стал первым с тех пор, как были введены ограничения авиасообщения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
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