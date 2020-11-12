Как иностранцу получить электронную визу для поездок в Россию? Утвержден порядок оформления

Единая электронная виза в России вводится с начала 2021 года. Для того, чтобы оформить документ, достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов, детям до 6 лет — бесплатно. Срок оформления составит не более четырех дней.

Электронная виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения Находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Также отмечается, что при пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

Напомним, ввести с 1 января 2021 года в эксплуатацию электронные визы президент России Владимир Путин поручил еще в сентябре 2019 года. Тогда документ в тестовом режиме действовал при въезде в России через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

Статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65%. Такое мнение высказал губернатор Александр Беглов — число иностранных гостей города увеличится с 4 миллионов человек в год до 6 миллионов. Таким образом общий туристический ежегодный поток составит 12,5 миллионов человек.