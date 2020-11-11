При расчетах для туров по России цены брались за недельные туры на двоих в трехзвездочных отелях с завтраками, для зарубежных — с питанием «все включено». Если покупать тур сейчас, по минимальной и средней цене на новогодние туры с захватом праздничной ночи самым из популярных российских направлений в середине ноября лидирует Петербург (26 615 рублей), а из зарубежных — Турция (44 595).

В пятерке лидеров, помимо Петербурга, Крым — здесь стоимость недели отдыха для двоих составит в среднем 29 192 рублей, Сочи — 32 100, Калининград — 39 754, Приэльбрусье — 42 948. Дороже обойдется поездка на курорт «Красная Поляна» — 54 515 рублей, на Байкал — 65 466 и Шерегеш — 74 914 рублей.

Из зарубежных направлений самым дешевым стала Турция — несмотря на то, что что в этом случае цена тура включает питание «все включено», а не завтраки, как в России. «Новогодняя Турция в отелях «три звезды», таким образом, оказывается сейчас для вылетов из Москвы дешевле, чем Шерегеш, Байкал и даже чем сверхпопулярная и загруженная в этом году «Красная Поляна»», — отмечают в Ассоциации туроператоров.

Остальные открытые для россиян во время пандемии направления обойдутся туристам многим больше. Так, стоимость тура на двоих с проживанием в отелях «три звезды» в ОАЭ составит 89 630 рублей, на Кубу — 193 808 рублей, в Занзибар — 218 894 рублей, а на Мальдивы — в среднем от 353 636 рублей.