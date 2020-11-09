Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, РЖД сохраняет регулярные маршруты, тем самым «обеспечивая стабильное транспортное сообщение между регионами России». Всего в новом графике предусмотрено курсирование 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях, в том числе 90 пар дневных поездов на 49 маршрутах, 22 пары двухэтажных поездов на 15 маршрутах и 36 пар скоростных поездов на 12 маршрутах.

В новом графике начнет курсировать «Ласточка» из Томска в Адлер, продлит маршрут следования до горного курорта Роза Хутор поезд из Ростова-на-Дону в Имеретинский Курорт. Общее количество поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» в новом графике увеличено с 377 до 398 — это 66,7% от общего числа пассажирских поездов.

Также «Российские железные дороги» изменяют график движения поезда из Адлера в Петербург. Ранее курсировавший только в летний сезон под номером 215/216, он будет совершать рейсы в сезоне 2020-2021 круглогодично — и теперь под номером 113/114. «Благодаря этому жители города Волгодонск Ростовской области получат постоянное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом», — отмечают в компании.

Международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии — включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию и Китай, а также 11 стран СНГ и Балтии — в том числе Беларусь, Украину, Молдову, Казахстан, Литву и Эстонию.