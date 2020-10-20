В новогодние праздники из Петербурга в Карелию будут ходить дополнительные «Ласточки»

Прямое железнодорожное сообщение Москва—Питкяранта (Республика Карелия) РЖД запускает со 2 по 11 января 2021 года. Из Москвы до станции «Сортавала» и в обратном направлении беспересадочная группа вагонов будет курсировать в составе поезда № 160/159 Петрозаводск—Москва.

На участке Сортавала—Питкяранта будет использована комбинированная схема движения: от станции «Сортавала» до Рускеалы и от Рускеалы до станции «Маткаселькя» поезд будет следовать на паровозной тяге, далее — от станции «Маткаселькя» до станции «Питкяранта» и обратно с использованием тепловозной тяги.

Также дополнительные скоростные «Ласточки» на новогодние праздники запускает Октябрьская железная дорога. Они будут отправляться со 2 по 9 января 2021 года в 08:31 с Финляндского вокзала и прибывать в Карелию в 13:30. Обратные поезда будут отправляться в 19:20 и прибывать в 23:59. Как пишет «Бумага», все поезда будут курсировать с улучшенной компоновкой мест.

Билеты в Карелию из Петербурга и Москвы уже доступны в кассах и на официальном сайте РЖД.