11 вещей, которые надо сделать в Крыму

6. Остановиться на «Вилле Елена»

Как и с ресторанами, с отелями и гостиницами ситуация в Крыму с каждым годом становится лучше. Поэтому если вы хотите попасть в лучшие из лучших, необходимо (как и всегда) бронировать заранее. Одно из таких мест — «Вилла Елена», пятизвездочный бутик-отель в Ялте. Он удобно расположился в историческом центре недалеко от набережной. Хотя за пределы территории вряд ли захочется выходить: соляная комната, бассейн, массаж, римская парная — максимальный релакс. Но самое интересное в отеле это его история. Свои двери четырехэтажная гостиница в стиле ар-нуво открыла в 1912 году. Ее построил архитектор Лев Шаповалов, автор дачи Антона Чехова. К счастью, здание сохранилось до нового века, и с 2003-го по 2007-й проходило реконструкцию. Результат сможете оценить сами.

Где еще остановиться на полуострове? Можно рассмотреть следующие варианты: «Московский» в Малореченском, «Севастополь» (одноименный городу), «Империя», «Петр», «Ритск» в Евпатории, центр спорта «Эволюция» под Евпаторией, «Ливадийский» в Ялте, спа-отель «Море» в Алуште, Mriya в Ялте.

7. Забраться на самые красивые мысы

Крым — это не только моря и горы, но и бесконечное количество мысов. Их насчитывается около 100, за один отпуск вряд ли получится все посмотреть. Поэтому остановимся на самых, по нашему мнению, впечатляющих. В первую очередь — это мыс Фиолента. Наверное, самый известный и посещаемый мыс полуострова. С него открывается вид как раз на Яшмовый пляж и Баунти. Рассказывать о красоте как всегда не имеет смысла — это просто надо увидеть. Следующий — мыс Лермонтова, где расположен грот Дианы. Туда (как впрочем и на любой другой мыс) можно приехать ближе к закату, чтобы провожать день вместе с солнцем. Такое запомнится навсегда. Можно подготовиться и устроить небольшой пикник — вечером там совсем нет людей, так что никто не помешает. Мыс Хамелеон в Коктебеле — вы наверняка его видели у друзей в ленте, и это тот случай, когда инстаграм не врет, там правда красиво. А называется он так, не потому что дорожка к краю мыса извивается, а потом что цвет окружающей местности меняется в зависимости от погоды и времени дня.

8. Побывать на балу

Приехать в Севастополь однозначно нужно, хотя бы ради того, чтобы посмотреть военные корабли и съездить в музей-заповедник Херсонес Таврический (особенно интересно посетить это место поздним вечером, когда все подсвечено, и история предстает уже в другом свете). Но есть еще одна причина — Большой Офицерский Севастопольский Бал. Он проходит каждый год уже на протяжении 7 лет на берегу моря, в легендарном историческом месте — на площади Михайловской береговой батареи. Принять участие могут как офицерские, так и гражданские пары. Мужчины в парадной форме, а дамы в бальных платьях танцуют под музыкальное сопровождение симфонического и военно-духового оркестров.