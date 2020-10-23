Считается, что Крым — это пляжный отдых у моря. Конечно, это так, но на полуострове гораздо больше вариантов, чем можно заняться — причем в любое время года (мы съездили в тур и сами в этом убедились). Рассказываем, что точно стоит увидеть, в каком отеле остановиться и где забронировать столик во время своей поездки в Крым. Даже если она для вас далеко не первая, вы точно узнаете много нового.
11 вещей, которые надо сделать в Крыму
Мы проехали 490 км и успели посетили Симферополь, Алушту, Ялту, Евпаторию, Бахчисарай и Севастополь: познакомились с ключевыми достопримечательностями полуострова, санаторно-курортными объектами, культурными и историческими особенностями регионов, включая разнообразную кухню и традиции крымского гостеприимства. Тур организовал Ростуризм.
А чтобы ваша поездка была не только приятной, но и выгодной, на полуострове можно приобрести «Карту Гостя Крыма и Севастополя». Благодаря ей можно получить скидки от 5 до 50% в гостиницах, кафе и ресторанах, транспорте и на экскурсиях. И даже посетить бесплатно лучшие достопримечательности, винные и гастро-дегустации. «Карта гостя» поможет раскрыть всю аутентичность, разнообразие и насыщенность круглогодичного отдыха в Крыму, уникальность его природы и климата.
1. Объездить винодельни
Климатические условия и ландшафт местности превратили Крым в точку притяжения виноделов и всех, кто любит вино и смыслит в нем. На полуострове уже разместились более десятка маленьких виноделен и крупных заводов. Все они имеют собственные виноградники и выпускают продукцию под одним или даже несколькими брендами (правда, не все можно встретить за пределами Крыма в силу небольшого объема производства). Благодаря такому распространению виноделен и интересу к ним начали устраивать винные туры. В такой тур обязательно войдут один из самых крупных и старейших заводов «Массандра» и шампанерия «Золотая Балка», где можно не только посетить экскурсию и продегустировать игристые и тихие вина, но и отдохнуть на веранде местного ресторана (советуем попробовать запеченный камамбер с грушей и фисташковый рулет!). Среди других виноделен, мимо которых лучше не проезжать, — «Новый Свет», основанный князем Львом Голицыным в 1878 году. С тех пор там производят шампанское по традиционной французской технологии. Качество шампанского оценил сам Николай II — он нанес личный визит в усадьбу и винодельню Голицына. Набирают популярность и небольшие винодельни с авторским вином: особенно известны UPPA Winery Павла Швеца и вина Олега Репина.
2. Подняться по канатной дороге на Ай-Петри
Ай-Петри называют визитной карточкой Крыма. И это правда, хотя этих визитных карточек у полуострова, конечно, больше. Подняться по канатной дороге определенно стоит — мощь горного массива чувствуется уже в кабинке. Кстати, тросы здесь — одни из самых прочных в мире, а конструкция кабин устроена таким образом, что если будет дуть очень (очень!) сильный ветер, кабина сделает оборот вокруг своей оси, но не слетит с троса. Правда, таких случаев еще не было, но факт остается фактом. Попасть на вершину можно и пешком, дорога займет около 3-4 часов. А на самой вершине — свежайший воздух и волшебные пейзажи. Главное занятие там — наслаждаться природой вокруг, но есть и более активные (скорее адреналиновые) варианты досуга: пройти по подвесному мосту над пропастью или прокатиться на тарзанке со скоростью 50-60 км/ч. Небольшая ложка дегтя в эту бочку меда: в высокий сезон на канатную дорогу вас будет ждать длинная очередь — и вверх, и вниз. Лайфхак, как ее проскочить: заранее присоединиться к экскурсии (обычно их продают на набережной Ялты).
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Подвесной мост на Ай-Петри
3. Прокатиться на катере в Балаклаве
Балаклава — лучшее место, чтобы отправиться в непродолжительное, но очень приятное морское путешествие. Арендовать катер можно прямо на месте — предложений десятки. Из бухты обычно отправляются к Яшмовому пляжу, но мы советуем пройти дальше, к пляжу с привлекательным названием Баунти. В скоростном режиме дорога туда займет около 30 минут. А там — прозрачная лазурная вода и мало людей. Идеально! Кстати, людей там мало потому, что спуститься к пляжу очень трудно — буквально по веревкам. Поэтому лучше добираться туда по воде. А еще совсем скоро в Балаклаве планируют начать строительство яхтенной марины, которая будет отвечать всем требованиям современных портов.
После этого можно отправиться в музей Крымской войны, где хранятся различные артефакты, а хозяин музея со всеми подробностями расскажет о тех временах. Есть возможность увидеть (и даже взять в руки) снаряды, пули, оружие. А поднявшись на развалины крепости Чембало, с высоты посмотреть на бухту и представить, как военные защищали бухту от врагов.
4. Попробовать черноморские устрицы и рапаны
Черноморской кухне есть чем вас удивить, так что в Крыму можно легко устроить не только винный, но и гастрономический тур. Все чаще открываются рестораны, где блюда превосходят все ожидания. Устрицы, рапаны, мидии, барабулька — все это местное и свежее. Ну и, конечно, куда без фруктов и овощей. Инжир и персики как мед, а вкуснее ялтинского лука и помидоров просто нет. За вкусовыми открытиями и гастрономическим наслаждением советуем отправиться сюда:
- Ресторан «Мекензи 1783» (Севастополь)
- Ресторан «Золотая Балка» при винодельне (Севастополь)
- Ресторан Seavas (Севастополь)
- Кафе «МОМО» (Севастополь)
- Ресторан Be family (Евпатория)
- Ресторан «В гостях у крымских татар» (Бахчисарай)
- Ресторан «Маринара» (Балаклава)
- Ресторан «Пряности & страсти» (Ялта)
- «Народный бар» (Ялта)
5. Увидеть Малый Иерусалим
Малый Иерусалим — название старой части Евпатории, которой (на секундочку!) уже более 2 500 лет. В свое время город возводили несколько народов, у каждого была своя религия и культура. Он и сейчас продолжает соединять все конфессии: здесь можно встретить мечеть, синагогу, православный храм, армянскую церковь и даже текие дервишей (мусульманский монастырь) — большинство из них действующие и почти во все можно зайти. Собственно, благодаря такому религиозному разнообразию и появилось название Малый Иерусалим. Еще одна яркая достопримечательность этой части города — Гезлевские ворота. Название отсылает к временам, когда город захватили турки и прозвали его Гезлевом. Сейчас там расположился музей татарского быта. А вообще Евпатория просто создана, чтобы бесконечно ее исследовать и ходить пешком по ее запутанным и пересекающимся улочкам.
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Балаклава
6. Остановиться на «Вилле Елена»
Как и с ресторанами, с отелями и гостиницами ситуация в Крыму с каждым годом становится лучше. Поэтому если вы хотите попасть в лучшие из лучших, необходимо (как и всегда) бронировать заранее. Одно из таких мест — «Вилла Елена», пятизвездочный бутик-отель в Ялте. Он удобно расположился в историческом центре недалеко от набережной. Хотя за пределы территории вряд ли захочется выходить: соляная комната, бассейн, массаж, римская парная — максимальный релакс. Но самое интересное в отеле это его история. Свои двери четырехэтажная гостиница в стиле ар-нуво открыла в 1912 году. Ее построил архитектор Лев Шаповалов, автор дачи Антона Чехова. К счастью, здание сохранилось до нового века, и с 2003-го по 2007-й проходило реконструкцию. Результат сможете оценить сами.
Где еще остановиться на полуострове? Можно рассмотреть следующие варианты: «Московский» в Малореченском, «Севастополь» (одноименный городу), «Империя», «Петр», «Ритск» в Евпатории, центр спорта «Эволюция» под Евпаторией, «Ливадийский» в Ялте, спа-отель «Море» в Алуште, Mriya в Ялте.
7. Забраться на самые красивые мысы
Крым — это не только моря и горы, но и бесконечное количество мысов. Их насчитывается около 100, за один отпуск вряд ли получится все посмотреть. Поэтому остановимся на самых, по нашему мнению, впечатляющих. В первую очередь — это мыс Фиолента. Наверное, самый известный и посещаемый мыс полуострова. С него открывается вид как раз на Яшмовый пляж и Баунти. Рассказывать о красоте как всегда не имеет смысла — это просто надо увидеть. Следующий — мыс Лермонтова, где расположен грот Дианы. Туда (как впрочем и на любой другой мыс) можно приехать ближе к закату, чтобы провожать день вместе с солнцем. Такое запомнится навсегда. Можно подготовиться и устроить небольшой пикник — вечером там совсем нет людей, так что никто не помешает. Мыс Хамелеон в Коктебеле — вы наверняка его видели у друзей в ленте, и это тот случай, когда инстаграм не врет, там правда красиво. А называется он так, не потому что дорожка к краю мыса извивается, а потом что цвет окружающей местности меняется в зависимости от погоды и времени дня.
8. Побывать на балу
Приехать в Севастополь однозначно нужно, хотя бы ради того, чтобы посмотреть военные корабли и съездить в музей-заповедник Херсонес Таврический (особенно интересно посетить это место поздним вечером, когда все подсвечено, и история предстает уже в другом свете). Но есть еще одна причина — Большой Офицерский Севастопольский Бал. Он проходит каждый год уже на протяжении 7 лет на берегу моря, в легендарном историческом месте — на площади Михайловской береговой батареи. Принять участие могут как офицерские, так и гражданские пары. Мужчины в парадной форме, а дамы в бальных платьях танцуют под музыкальное сопровождение симфонического и военно-духового оркестров.
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Мыс Хамелеон
9. Пройти Тропу Голицына
Вернемся к князю Льву Голицыну, благодаря которому поселок Новый Свет и одноименный завод по производству шампанских вин — важные локации в путешествии по Крыму. Привлекают туристов не только дегустации, но и живописная пешая тропа вдоль моря. По ней прогуливался сам Голицын, и сюда же он приводил Николая II во время своего визита (это подтверждают сохранившиеся фотографии). Маршрут хорош тем, что не успевает наскучить: тут и смена местности и высот (тропа вырублена в скалах), и небольшие дикие каменные пляжи с прозрачной водой, и грот, где Голицын собирал гостей и хранил вино и где по легенде пел сам Федор Шаляпин, и можжевеловая роща в конце пути. Тропу можно пройти два раза: туда и обратно. А можно после можжевеловой рощи сразу пройти на экскурсию на завод. Так сказать, обеспечить себе заслуженный отдых.
10. Оказаться в Пещерном городе
Пещерные города разбросаны по всей территории полуострова. Хотя до нашего времени сохранились лишь вырубленные в скалах помещения, они все равно вызывают неподдельный интерес как со стороны археологов, так и со стороны туристов. Один из самых интересных и хорошо сохранившихся подобных памятников — пещерный город Чуфут-Кале, недалеко от Бахчисарая. Считается, что он создавался еще в V-VI веках, выполняя роль крепостного укрепления. Город процветал с тех пор и до XIX века, пока Крым не вошел в Российскую империю и у местных жителей не появилась возможность мигрировать. Сейчас можно увидеть то, что осталось от храмов, мечети, усадьбы. Приезжать сюда стоит в удобной обуви — предстоит много ходить пешком по вырубленным ступеням и разбитым тропам. А если решитесь задержаться в Бахчисарае на пару дней, советуем остановиться в аутентичном бутик-отеле «Бахитгуль», построенном в старом османском стиле.
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Озеро Сасык-Сиваш
11. Увидеть озеро розового цвета
Отдых в Крыму может быть совершенно разным: насыщенным и активным, спокойным и безмятежным. А еще оздоровляющим. Здесь немало санаториев, где можно посещать многочисленные процедуры и вернуться из отпуска действительно новой версией себя. Например, в Крымском центре оздоровления И. П. Неумывакина есть курсы голодания на 7, 14 и 21 день — все проходит под контролем врача. А если пока не готовы к таким мерам, то можно начать с чего-то более простого и развлекательного. Например, съездить на розовое озеро Сасык-Сиваш, что расположилось между Саками и Евпаторией. Это не просто еще одно прекрасное место Крыма: озеро считается источником целебных солей и грязи. Поэтому после того, как сделаете фото для инстаграма, можно искупаться в озере и обмазаться глиной.
Редакция благодарит Ростуризм и ГУП РК «Крымский туристический центр» подведомственный Министерству курортов и туризма Республики Крым за помощь в организации пресс-тура.
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