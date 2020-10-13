Власти Кипра отменили программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции

«На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы», — заявил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос.

Решение, которое вступит в силу с 1 ноября 2020 года, было на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования телеканала «Аль-Джазира» о возможной причастности официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства. Иные стимулы для привлечения иностранных инвестиций на Кипр будут рассмотрены правительством республики после завершения официального расследования, назначенного генеральным прокурором.