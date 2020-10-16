В Карелии открылся третий отель «Точка на карте»

Сеть «Точка на карте», лауреат премии «Петербург будущего – 2019» от «Собака.ru», открыла свой третий проект – в селе Видлица на берегу Ладожского озера. Модульная технология, которую использовали при строительстве, не требует капитального фундамента, а значит, обеспечивает минимальное воздействие на экологию. 7 студий возведены на первой линии, максимально близко к Ладожскому озеру, остальные 8 номеров обустроены на второй линии, в лесной зоне. Компактное L-образное пространство с кухней-гостиной, спальней и сауной вмещает до 4 гостей.