В Карелии открылся третий отель «Точка на карте»

Сеть «Точка на карте», лауреат премии «Петербург будущего – 2019» от «Собака.ru», открыла свой третий проект – в селе Видлица на берегу Ладожского озера. Модульная технология, которую использовали при строительстве, не требует капитального фундамента, а значит, обеспечивает минимальное воздействие на экологию. 7 студий возведены на первой линии, максимально близко к Ладожскому озеру, остальные 8 номеров обустроены на второй линии, в лесной зоне. Компактное L-образное пространство с кухней-гостиной, спальней и сауной вмещает до 4 гостей.
Номера дополнены просторными террасами с мягким освещением и видом на акваторию и сосновый бор. Соседи мешать не будут: студии с отдельным входом отдалены друг от друга, а благодаря нескольким парковкам удалось избежать скопления транспорта. На территории работает кафе – завтрак включен в стоимость, кроме того, гости могут выбрать тариф «полный пансион».
Сеть «Точка на карте» включает также отели в Сортавале и Приозерске. В первый удобно заехать по пути к главным достопримечательностям Северного Приладожья: Валааму, мраморному каньону Рускеала, водопаду «Белые мосты» и ладожским шхерам. Второй дизайн-отель, лауреат премии AD Design Awards 2020, находится в устье реки Вуоксы.
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