Чукотка, Камчатка, Магадан, Ингушетия и Карелия – Мегафон назвал новые «места силы» россиян

Закрытые границы и пандемия заставили жителей России скорректировать планы и выбрать нетипичные направления для отпуска. Количество отдыхающих на Чукотке, Камчатке, в Ингушетии, Магадане и Карелии увеличилось на 35% по сравнению с летом 2019 года. При этом такие популярные направления, как Москва, Петербург, Краснодарский край и Крым, посетило на 20% меньше туристов. Количество гостей, которые предпочли Байкал и Алтай, снизилось на 6%. Позиции сохранили Республика Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Одними из самых востребованных мест оказались побережье Керченского пролива, песчаная коса вблизи кубанского поселка Чушка, Романцевские горы в Тульской области и Селигер в Тверской области.

В среднем россияне путешествовали 11 дней, предпочитая интернет-общение телефонным звонкам. Туристы тратили онлайн-трафик на игровые сервисы, просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram и Facebook. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.