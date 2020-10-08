Правительство России обязало авиакомпании установить в салонах самолетов камеры видеонаблюдения

Новые правила для авиаперевозчиков прописаны в постановлении правительства «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности», подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Согласно документу, с 2023 года авиакомпании обязаны устанавливать камеры видеонаблюдения в кабине, на путях прохода в салон и непосредственно в салонах новых самолетов, а к 2025 году обеспечить видеонаблюдением уже используемые.

Перевозчики обязаны не только снабдить самолеты камерами, но и обеспечить видеомониторинг объектов видеонаблюдения в салоне самолета, а также обрабатывать, накапливать и хранить информацию не менее 30 суток с момента записи. Доступ к данным должен быть предоставлен «в соответствии с порядком доступа и передачи».

Ространснадзор требовал оборудовать самолеты камерами видеонаблюдения в 2016 году. Подобное усиление безопасности было прописано в приказе Минтранса еще в 2011 году, однако, как писали «Ведомости», ведомство не следило за выполнением требования. По предварительным подсчетам на 2016 год, стоимость видеооборудования для одного самолета составила от 175 до 195 тысяч долларов, оборудования для онлайн-трансляции — до 500 тысяч.

«Эти требования писались людьми, очень далекими от авиации, для которых нет разницы — установить камеры на автобус или на самолет. Такого нет ни в одной стране мира. Как вообще предотвращению терактов или происшествий может помочь передача картинки с самолета во время полета?» — комментировали тогда авиаперевозчики. «Онлайн-трансляции, особенно на длинных рейсах — это огромный трафик и баснословные расходы. Стоимость билетов может вырасти заметно. А дополнительная ответственность для командиров судов приведет к тому, что кто-то не захочет работать в России», — добавляли они.