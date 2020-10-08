5 необычных мест на севере Германии

Федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания является официальным партнером Недели Германии в Санкт-Петербурге 2020. Эта федеральная земля на севере Германии – излюбленное место отдыха не только для немцев, но и для туристов со всего мира. Посетители фотовыставки под открытым небом «Добро пожаловать в Германию – Мекленбург – Передняя Померания!» увидят работы немецких фотографов, рассказывающие о культуре, архитектуре, экономике и туристических маршрутах земли.

Дружественные связи между Ленинградской областью и федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания были установлены еще в 2002 году, и даже во время пандемии регионы планируют и реализуют совместные проекты.

В этом году «Неделя Германии» в Петербурге проходит уже в 17 раз. Программа «Недели Германии» ориентирована на всех петербуржцев, которые интересуются актуальными событиями культурной, социальной и экономической жизни Германии. Организаторами выступают Генеральное консульство Федеративной Республики Германия и Российско-Германская Внешнеторговая палата.