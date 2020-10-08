В Петербурге, на Малой Садовой улице, в рамках 17-й Недели Германии открылась фотовыставка «Добро пожаловать в Германию – Мекленбург – Передняя Померания!». Уникальные песчаные пляжи, старинные замки, многочисленные порты и завораживающие ландшафты, запечатленные на фото, каждый год привлекают 7 миллионов туристов. Рассказываем о самых интересных уголках федеральной земли.
5 необычных мест на севере Германии
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Фото: Tim Allrich
Шверинский замок
Столицу Мекленбурга – Шверин – часто называют «городом семи озер и лесов». Это один из лучших пунктов для изучения германского побережья Балтийского моря и в целом северной части страны. Здесь, на Дворцовом острове, в середине XIX века построили резиденцию главы Мекленбургского дома. Шверинский замок выполнен в стиле романтического реализма, на территории есть живописный сад с прогулочной галереей, увитой лианами винограда. Интерьер замка насыщен деталями, в музее собраны образцы художественного искусства XIX века. Кроме того, во дворце заседает земельный парламент – ландтаг Мекленбурга – Передней Померании.
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Фото: Thomas Grundner
Остров Рюген
Самый большой немецкий остров, на котором сохранились дома и виллы, построенные в XIX веке в стилистике «курортной» архитектуры. Насладиться свежим балтийским воздухом, северной природой, полюбоваться белоснежными фасадами зданий с деревянными резными балконами и верандами можно, например, в Заснице или Бинце. В списке must visit – Зеллинский морской пирс, заповедные Меловые скалы и узкоколейка «Неистовый Роланд».
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Фото: Thomas Grundner
Озеро Мюриц
В часе от балтийского побережья протянулось Мекленбургское озерное плато, главная достопримечательность которого – самое большое озеро Германии. Водоем целиком расположен на территории страны. Мюриц – немецкий вариант итальянского Комо – обожают любители отдыха на воде и природе. Добраться сюда легко на машине, автобусе или лодке, забронировав тур в городе Варен. Отсюда по каналам и рекам можно продолжить круиз в Берлин или Гамбург.
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Фото: Thomas Grundner
Национальный парк
Самый большой по площади национальный парк в Германии основали в 1990 году на юге Мекленбурга - Передней Померании. Большую часть площади занимают реликтовые буковые леса – памятник Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – и озера (здесь их более 130!). В парке Мюриц проложены пешеходные тропы и велосипедные дорожки, чтобы посетители могли любоваться редкими и исчезающими видами птиц – в лесу и болотных зарослях гнездятся гнездятся большая выпь, черный аист, серый журавль, тростниковая камышовка и орлан-белохвост. За дикими животными можно наблюдать в специально построенных вышках.
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Фото: Thomas Grundner
Курорт Альбек
Королевский курорт на острове Узедом долгое время был популярен среди немецкой и европейской знати. Когда-то «балтийскую Ниццу» облюбовали писатели Томас Манн, Теодор Фонтане и Курт Тухольский, а культовый режиссер Роман Поласнки выбрал пейзаж Альбека для нескольких сцен фильма «Призрак». На острове находится самый длинный в Европе прибрежный прогулочный бульвар, растянувшийся почти на 8,5 км. Еще одна гордость – старинный мост на сваях с четырьмя остроконечными башенками. Осенью на курорте проходит международная премия Usedom Baltic Fashion Award и гастрономический фестиваль «Селедочные недели».
Федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания является официальным партнером Недели Германии в Санкт-Петербурге 2020. Эта федеральная земля на севере Германии – излюбленное место отдыха не только для немцев, но и для туристов со всего мира. Посетители фотовыставки под открытым небом «Добро пожаловать в Германию – Мекленбург – Передняя Померания!» увидят работы немецких фотографов, рассказывающие о культуре, архитектуре, экономике и туристических маршрутах земли.
Дружественные связи между Ленинградской областью и федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания были установлены еще в 2002 году, и даже во время пандемии регионы планируют и реализуют совместные проекты.
В этом году «Неделя Германии» в Петербурге проходит уже в 17 раз. Программа «Недели Германии» ориентирована на всех петербуржцев, которые интересуются актуальными событиями культурной, социальной и экономической жизни Германии. Организаторами выступают Генеральное консульство Федеративной Республики Германия и Российско-Германская Внешнеторговая палата.
2 – 22 октября
Малая Садовая улица
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