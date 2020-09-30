Названы 100 самых популярных мест Германии в год пандемии

За 19 лет «Миниатюрная страна чудес» в Гамбурге превратилась в самую большую модельную железную дорогу в мире: ее площадь — 1 500 квадратных метров. За это время около 19 миллионов посетителей смогли увидеть это техническое чудо света.

Парк развлечений «Европа-парк» в городке Руст (федеральная земля Баден-Вюртемберг) ежегодно собирает около 5,8 миллионов гостей и является самым крупным и посещаемым парком в Германии. Шесть тематических отелей, около ста шоу и увлекательных аттракционов, 18 тематических областей — все это сделает поездку в парк незабываемой. В 2019-м году появился новый аттракцион — водный мир Рулантика.

Ежегодно 1,5 миллиона туристов со всего света посещают романтический замок баварского короля Людвига II — Нойшванштайн. Этот удивительный замок уносит в мир детских и сказочных фантазий не только детей, но и взрослых.

Также в топ-10 входят: исторический Дрезден, Ротенбург-об-дер-Таубер, Романтическая дорога, Берхтесгаден и озеро Кёнигсзе, Кельнский собор — объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, лесной массив Шварцвальд и остров Рюген. Весь рейтинг популярных маршрутов можно посмотреть на специальной странице.

С 2012 года посетители портала www.germany.travel могут делиться впечатлениями об увиденных местах, маршрутах, парках, культурных событиях и исторических ландшафтах. Из этих записей Национальный туристический офис Германии составляет рейтинг самых посещаемых и любимых мест среди туристов. Последнее голосование открылось 14 ноября 2019 года и продолжалось до 31 июля 2020.