Губернатор города Беглов заявил, что Петербург сделает акцент на внутренний туризм

По словам губернатора, туриндустрия обеспечивает в Петербурге от 100 до 300 тысяч, а около 50 отраслей экономики города связаны с туризмом. В 2019 году в Петербурге отправились 10,4 млн человек, среди которых 4,9 млн – иностранцы. Однако из-за пандемии туристы из других стран не приехали в этом году, но для жителей России Петербург остается одним из самых востребованных направлений.