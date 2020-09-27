Губернатор Александр Беглов на встрече со старейшими экскурсоводами города сообщил о том, что Петербург будет активно развивать внутренний туризм из-за закрытых границ.
Губернатор города Беглов заявил, что Петербург сделает акцент на внутренний туризм
«Для Петербурга туризм очень важен, это значительные доходы бюджета. Во время пандемии эта отрасль пострадала больше других. Сейчас она начинает восстанавливаться. Поскольку границы закрыты, мы делаем акцент на внутренний туризм», — отметил глава города.
По словам губернатора, туриндустрия обеспечивает в Петербурге от 100 до 300 тысяч, а около 50 отраслей экономики города связаны с туризмом. В 2019 году в Петербурге отправились 10,4 млн человек, среди которых 4,9 млн – иностранцы. Однако из-за пандемии туристы из других стран не приехали в этом году, но для жителей России Петербург остается одним из самых востребованных направлений.
В частности, было предложено повысить уровень компетентности экскурсоводов и создать центр повышения квалификации работников туристической сферы. Александр Беглов поддержал эти идеи. Как он добавил, история города, его культурное наследие выдвигают высочайшие требования к экскурсоводам.
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