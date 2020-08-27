Что делать, если в самолете почувствовал себя плохо? Чаще всего пассажиры обращаются к бортпроводникам: у экипажа есть аптечка и навыки оказания первой помощи. Но в серьезных случаях может потребоваться доктор – и большая удача, если в этот момент он окажется на борту. Чтобы повысить вероятность присутствия медика на рейсе и таким образом позаботиться о спокойствии пассажиров, S7 Airlines совместно с Ассоциацией врачей авиационной медицины запустили первую в России программу привилегий «Врачи на борту».
«Есть врач на борту?»: кто и как помогает пассажирам в полете
Программы, ориентированные на часто летающих врачей, широко распространены за рубежом. Например, немецкая Lufthansa стала одной из первых авиакомпаний, которые ввели подобную практику: программу The Doctor on Board она запустила в 2006 году. А в США еще в 1998 году был принят закон об авиационной медицинской помощи. В нем говорится, что доктора, добросовестно лечащие больного пассажира, защищены от судебных исков, которые могут возникнуть в связи с оказанием медицинской помощи в самолете. В России такая инициатива до сих пор не была реализована как раз из-за особенностей законодательства. Формально, врач может применять свои профессиональные знания и навыки только в медицинском учреждении, у которого есть лицензия.
Денис Проценко,
главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» (Коммунарка):
«Действительно, в нашем законодательстве существуют пробелы, которые могут стать причиной некого естественного страха для медиков. Однако сомневаюсь, что среди врачей найдутся те, кто откажется помочь, если станет свидетелем ситуации, когда необходима его консультация. Мы говорим о людях, которые выбрали помощь другим делом своей жизни».
По статистике Росавиации, в 2019 году произошло более 200 случаев серьезного ухудшения состояния здоровья пассажиров, потребовавших госпитализации. Более легкие случаи происходят значительно чаще – один на каждые 75-150 рейсов. Наиболее распространенные из них, по данным американских исследователей, это обморок или предобморочное состояние – около 37% случаев. Также пассажиры чаще всего жалуются на проблемы с пищеварительной системой (27,5%), затруднения дыхания и симптомы респираторных заболеваний (12,1%) и симптомы сердечно-сосудистых заболеваний (7%).
Бортпроводники всегда готовы оказать пассажирам первую помощь. Для этого они раз в два года проходят обязательный курс медицинской подготовки, где учатся отрабатывать ситуации, которые чаще всего встречаются во время полета: оказывать помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, останавливать кровотечение, помогать пассажирам справиться с волнением и даже принимать роды и делать непрямой массаж сердца. Если вы забыли взять собственные лекарства, бортпроводник может предложить вам препараты из бортовой аптечки. Их на каждом рейсе две — для экипажа и для медицинских работников. В первой есть универсальный профилактический набор с масками, перчатками, бинтами и базовые безрецептурные лекарства (обезболивающие, успокоительные, антигистаминные таблетки, глазные и ушные капли, средства от насморка, изжоги или диареи, укачивания). В состав второй аптечки входят ампулы с раствором для внутривенных и внутримышечных инъекций, препараты сосудорасширяющего действия, спазмолитики, бронхолитики, средства для повышения свертываемости крови – ими может воспользоваться только врач.
Жанна Гвоздева,
бортпроводник-инструктор S7 Airlines:
«В основном пассажиры обращаются с легкими недомоганиями: болит голова или живот, не хватает воздуха, заложило нос или уши. Мы можем предложить пассажиру медикаменты из аптечки, а принимать ли что-то решает он сам. Но бывают и более серьезные случаи, когда нам приходится прибегать к помощи пассажиров с медицинским образованием. Очевидно специалист точнее определит причину недомогания, окажет помощь быстрее и профессиональнее. Когда мы делаем объявление, врачи всегда стараются прийти на помощь. С запуском программы "Врачи на борту" общение с медиками стало для нас еще удобнее: еще до начала рейса можно посмотреть, где у нас сидит пассажир из числа медицинских сотрудников. В подобных ситуациях главное действовать четко, так, как нас учили, не терять время, стараться помочь пассажиру. Во-первых, ни в коем случае не паниковать и сразу привлечь к ситуации внимание коллег, чтобы все действовали сообща. Второе — доложить командиру: он должен знать обо всем, что происходит в самолете. И если вдруг понадобится вынужденная посадка, пилоты смогут быстро сориентироваться, где ближайший для этого аэропорт. В моей практике вынужденных посадок не было — всегда удавалось оказать пассажиру необходимую помощь».
К счастью, серьезных случаев не много, но если экипаж понимает, что самостоятельно не справится, а врача на борту нет, пилот принимает решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту, где пассажиру будет оказана помощь медиков. Такие действия необходимы, но занимают дополнительное время и нарушают планы других путешественников. Их можно было бы избежать, если бы на борту был врач.
Жанна Гвоздева,
бортпроводник-инструктор авиакомпании S7 Airlines:
«Совсем недавно был случай: женщина в возрасте пожаловалась, что ей плохо — болит голова. Я пошла проверить состояние и узнать, есть ли у нее свои лекарства, хронические заболевания. И в момент, когда я уже к ней подходила, женщина потеряла сознание. Я сразу доложила командиру, мы сделали информационное объявление с просьбой медицинских сотрудников обратиться к кабинному экипажу. На помощь пришли двое врачей, реаниматолог и хирург, они взяли на себя ответственность по первой помощи пассажирке, а мы принесли им специальную медицинскую аптечку и уже действовали по их указаниям. У женщины оказалось пониженное давление. Врачи сделали ей укол, и состояние нормализовалось. Благодаря помощи докторов-пассажиров мы смогли продолжить рейс».
Конечно, каждому из нас хотелось бы, чтобы на борту во время полета был врач – но никто не может дать подобных гарантий: это дело случая. Поэтому программа «Врачи на борту» призвана привлечь специалистов медицины, чтобы обеспечить еще более высокий уровень безопасности пассажиров. А медики, труд которых неоценим, смогут чаще отдыхать и путешествовать с большим комфортом.
Сергей Сафонов,
пассажир рейса Тюмень-Петербург:
«До полета я не спал сутки и перед посадкой не успел поесть, поэтому уже чувствовал себя неважно, а через какое-то время после взлета стало совсем плохо: голова кружилась, тело стало ватным. Я понял, что вот-вот потеряю сознание, и попросил соседа по креслу позвать стюардессу. Дальше все как в тумане: помню, что бортпроводница по громкой связи спросила, нет ли на борту медиков. Ко мне подошел мужчина, и в этот момент я отключился совсем. Как мне позже рассказали, я резко побледнел и начал съезжать вниз по креслу. Оказалось, сильно упали давление и уровень сахара в крови, доктор уложил меня на пол, сделал укол глюкозы и дал кислород, после чего я пришел в себя. Стюардесса принесла сладкий горячий чай. Поскольку мне стало лучше, врач сообщил экипажу, что сажать самолет нет необходимости, но до самой посадки находился рядом и контролировал мое состояние. Он подробно расспросил меня, что происходило накануне и перед полетом, и пришел к выводу, что причина моего состояния в переутомлении и нарушении режима питания. По прилете в Пулково меня ждала бригада скорой, но я уже чувствовал себя нормально и от госпитализации отказался. Жалею, что растерялся и не успел толком поблагодарить врача и узнать его контакты – мне очень повезло, что он оказался рядом!».
Медицинские работники, которые зарегистрируются в программе «Врачи на борту», будут получать дополнительные привилегии: скидку 10% от тарифа на все собственные рейсы S7 Airlines, на 20% больше миль за каждый перелет, возможность бесплатного выбора места в салоне, провоза одного места багажа сверх нормы по тарифу и приоритетной регистрации в аэропорту на стойках бизнес-класса. Дополнительные бонусы — 5000 приветственных миль за регистрацию в программе и по 1000 миль за прохождение образовательных курсов по авиационной медицине и особенностям оказания помощи на борту самолета от Ассоциации врачей авиационной медицины. Стать участником программы может любой медицинский работник: врач, фельдшер, медицинская сестра или брат. Для этого нужно пройти простой процесс регистрации на сайте АВАМ — оставить заявку и загрузить документы, подтверждающие медицинскую квалификацию.
Решение, оказать медицинскую помощь или нет, всегда остается за врачом: доступ к привилегиям от него не зависит — их получают все участники программы. При покупке авиабилета или в разделе «Мои бронирования» участники программы могут по желанию сделать отметку о готовности оказать первую помощь. Информация будет передана экипажу, и в нужный момент бортпроводник может обратиться за консультацией к медработнику. S7 Airlines предусмотрела и важный для медиков аспект: после регистрации в программе «Врачи на борту» все участники получают полисы страхования профессиональной ответственности. Такая страховка защищает медика от возможных претензий со стороны пассажира, которому была оказана помощь, и обеспечивает компенсацию морального вреда, а также вреда жизни или здоровью.
Поделитесь информацией в социальных сетях и со знакомыми медиками. Более подробная информация о программе — на сайте s7.ru. Если вы медицинский работник, то можете зарегистрироваться в программе на сайте АВАМ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.