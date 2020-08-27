«Есть врач на борту?»: кто и как помогает пассажирам в полете

По статистике Росавиации, в 2019 году произошло более 200 случаев серьезного ухудшения состояния здоровья пассажиров, потребовавших госпитализации. Более легкие случаи происходят значительно чаще – один на каждые 75-150 рейсов. Наиболее распространенные из них, по данным американских исследователей, это обморок или предобморочное состояние – около 37% случаев. Также пассажиры чаще всего жалуются на проблемы с пищеварительной системой (27,5%), затруднения дыхания и симптомы респираторных заболеваний (12,1%) и симптомы сердечно-сосудистых заболеваний (7%).

Бортпроводники всегда готовы оказать пассажирам первую помощь. Для этого они раз в два года проходят обязательный курс медицинской подготовки, где учатся отрабатывать ситуации, которые чаще всего встречаются во время полета: оказывать помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, останавливать кровотечение, помогать пассажирам справиться с волнением и даже принимать роды и делать непрямой массаж сердца. Если вы забыли взять собственные лекарства, бортпроводник может предложить вам препараты из бортовой аптечки. Их на каждом рейсе две — для экипажа и для медицинских работников. В первой есть универсальный профилактический набор с масками, перчатками, бинтами и базовые безрецептурные лекарства (обезболивающие, успокоительные, антигистаминные таблетки, глазные и ушные капли, средства от насморка, изжоги или диареи, укачивания). В состав второй аптечки входят ампулы с раствором для внутривенных и внутримышечных инъекций, препараты сосудорасширяющего действия, спазмолитики, бронхолитики, средства для повышения свертываемости крови – ими может воспользоваться только врач.