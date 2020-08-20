Авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы из Петербурга в Лондон

Уточняется, что дочерняя авиакомпания Wizz Air UK будет совершать рейсы из Пулково в аэропорт Лутон не более трех раз в неделю. При этом ранее компания сообщала о четырех рейсах в неделю. Также россияне будут вынуждены соблюдать двухнедельный карантин, приехав в Великобританию.