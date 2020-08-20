Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air в числе первых вновь начала совершать полёты между Петербургом и Лондоном, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы из Петербурга в Лондон
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Фото: Shutterstock
Уточняется, что дочерняя авиакомпания Wizz Air UK будет совершать рейсы из Пулково в аэропорт Лутон не более трех раз в неделю. При этом ранее компания сообщала о четырех рейсах в неделю. Также россияне будут вынуждены соблюдать двухнедельный карантин, приехав в Великобританию.
Напомним, ранее авиакомпания WizzAir перенесла полеты из Петербурга в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту, которые должны были начаться 18-19 сентября, на октябрь-декабрь.
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