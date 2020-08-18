СМИ: Крупнейшие круизные операторы Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines могут начать круизы из Петербурга в 2021 году

При этом если компаниям потребуется дополнительное время нахождения судов, власти Петербурга не откажут, поскольку это повышает средний чек и загружают инфраструктуру. Как отметил Корнеев, круизные пассажиры являются платежеспособными туристами.

По данным телеграм-канала «Как проехать в Петербурге», Royal Caribbean может официально объявить о старте продаж круизов уже на этой неделе. Предположительно, будет две программы — на четыре ночи с заходами в Копенгаген, Стокгольм и Хельсинки, а также на 12 дней с заходами в Таллин, Копенгаген, Орхус, Скаген, Осло, Кристиансанн, Ставангер, Амстердам (или Эймейден).

По мнению Сергея Корнеева, подобные круизы будут интересны не только россиянам, но и иностранцам. Например, можно разрешить паромным и круизным туристам, которые сейчас имеют право находиться в Петербурге 72 часа без визы, прибывать для посадки на круиз иными видами транспорта. Еще один вариант — разрешить совершать круизы туристам, которые прибудут в город по электронным визам.