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Как Черниговская читала в Комарово доклады, а дети академиков жарили шашлыки. О поселке рассказывает Андрей Аствацатуров

Потомственный комаровец, писатель и директор Музея Набокова Андрей Аствацатуров вспоминает об академическом поселке 1960-х и золотой молодежи «ленинградского Переделкино».

  • Андрей Аствацатуров

  • Портрет Анны Ахматовой работы Н.И. Альтмана, 1914

Дачу в Комарово купил в 1959 году мой дедушка, академик, доктор филологических наук Виктор Максимович Жирмунский — лингвист, литературовед и один из важнейших представителей ленинградской грамматической школы. До этого он со своей семьей каждое лето снимал дачи на Карельском перешейке, в Ушково или в том же Комарово, но тут пред ставился случай ее приобрести: некий работник торговли срочно избавлялся от собственности, чтобы не иметь проблем с правоохранительными органами. Купил дачу дед за 250 тысяч рублей — это внушительная сумма по тем временам, но он был членом-корреспондентом Академии наук СССР и получал большую зарплату.

Дед поселился в Комарово и до конца жизни (В. М. Жирмунский скончался в 1971 году. — Прим. ред.) проводил там круглый год, лишь дважды в неделю приезжая на работу в Институт языкознания. Поселок ему нравился: тихо, спокойно. Кроме того, дед стал частью местной социальной жизни — рядом находились дома его коллег и друзей, они все ходили друг другу в гости на чай с клубничным вареньем.

При Хрущеве, раздавать дачи бесплатно перестали, но доход ученых позволял их покупать 

Эта академическая среда складывалась в Комарово постепенно. До советско-финской войны 1939– 1940 годов в поселке, который тогда назывался Келломяки и находился в Финляндии, любили отдыхать петербургские врачи. А после Второй мировой, в 1946 году, Сталин придумал проект академического поселка и решил раздать дачи известным ученым — лингвисту, автору важнейших исследований о творчестве Радищева и мужу поэтессы Ольги Берггольц Георгию Макогоненко, генетику и ученице Николая Вавилова Раисе Берг (на ее даче, кстати, в 1962 году жил Иосиф Бродский), филологу и председателю секции перевода Союза писателей СССР Владимиру Адмони. Это были большие дома, обязательно со сторожками и гаражами.

Позже, при Хрущеве, раздавать дачи бесплатно перестали, но доход ученых позволял их покупать — самое активное заселение пришлось на 1960-е годы, тогда же, кстати, в Комарово поселился академик Дмитрий Лихачев. Вслед за домами ученых, в Комарово стали строить ведомственные, типовые дачи, которые за их вид называли «будками». На одной из таких дач жила поэтесса Анна Ахматова.

  • Татьяна Черниговская

  • Иосиф Бродский

     

  • Дмитрий Лихачев

Когда академики состарились, владельцами этих домов становились их дети, «золотая молодежь». В их компании, кстати, были нейролингвист Татьяна Черниговская (хотя к «золотой молодежи» не относилась), литературный критик Виктор Топоров­ и ­композитор Максим ­Шостакович. Гуляли ­они ­шумно ­и ­весело!­ Собирались­ на ­дачах ­(в ­том ­числе, ­на­ нашей), ­выпивали,­ ели­ шашлыки. ­Но­ проводили ­они ­время­ не ­только ­на гулянках,­ у­ них­ были ­ и ­интеллектуальные­ развлечения, ­которые ­сейчас ­мы ­бы ­назвали­ паблик-токами.­

Лидером ­компании­ «академических­ детей» ­был ­Леон ­Карамян,­ сын ­нейрофизиолога, академика­ Арташеса­ Карамяна,­ и­ он­ устроил­ на ­даче ­своего отца научный ­семинар, ­на котором ­с ­докладами ­выступала­ все­ та ­же ­Черниговская,­ мой ­отец ­(филолог-германист­ Алексей­ Аствацатуров).­Часто они­ собирались­ и ­слушали­ классическую­ музыку.

Приезжали ­сюда­ и­ москвичи: ­писатели, ­режиссеры, ­актеры.­ В ­общем,­ Комарово­ стало ленинградским­ Переделкино. ­Даже ­нет,­ в ­Переделкино жизнь­ была ­куда ­менее насыщенной.

Каждый ­год, ­2-го­ августа ­дед ­праздновал ­в ­Комарово ­день­ рождения. ­А­ после ­его ­смерти бабушка, ­литературовед­ Нина ­Сигал,­ ежегодно­ устраивала  здесь­­ вечера ­его ­памяти. ­На ­них приходили­ тот ­же­ Лихачев,­ академик­ Лидия ­Гинзбург,­ другие­ знаменитые­ ученые.­ Я ­всех­ их видел­ и до ­сих ­пор помню­ их ­лица.

К ­счастью,­ 1990-е­ не ­развратили­ Комарово.­ В­ отличие ­от ­соседнего­ Репино

К ­счастью,­ 1990-е­ не ­развратили­ Комарово.­ В­ отличие ­от ­соседнего­ Репино,­ поселок ­был плотно ­застроен ­академическими ­дачами­ с ­большой ­территорией, ­поэтому ­массово замуровать ­его­ трехметровыми ­заборами ­было­ трудно.­ Конечно,­ кто-то­ из ­тех ­же­ академических ­детей­ эмигрировал­ или ­просто­ продал­ свой ­участок, благо­ земля ­здесь­ очень ­дорогая, ­и ­конечно,­ несколько­ «поросячьих­ замков»­ здесь­ появилось.­ Но­ в ­целом­ новые ­богатые, ­переселяясь­ в ­Комарово,­ хотят­ соответствовать­ местному­ стилю ­и строят довольно­ аскетичные ­финские ­сборные ­дома.

Честно,­ хоть ­я ­и ­приезжаю ­в ­Комарово ­с ­детства, ­у­ меня ­тут ­не­ сложилось какой-то  компании. ­Когда ­я, ­например,­ иду ­к ­Щучьему­ озеру,­ со ­мной ­многие­ здороваются, ­но ­я ­даже не ­знаю этих­ людей.­ Да, ­я ­знаю­ всех­ внуков­ академиков,­ но­ всегда ­держался ­немного ­в  стороне: читал книги, ­занимался­ наукой.­ Однако ­мы­ очень­ дружим ­с ­внучкой­ академика Лихачева журналисткой­ Зинаидой­ Курбатовой. ­Она ­сейчас ­живет­ в­ Москве, ­но ­у­ нее ­по-прежнему­ есть дом ­в ­Комарово, ­и ­когда­ Зинаида ­сюда­ приезжает,­ мы­ обязательно встречаемся.­ Она,­ кстати, тоже ­академический­ человек­ и­ тоже­ всегда ­была ­немного­ в стороне ­от ­тусовок.

Сейчас ­в ­Комарово ­пытаются ­создать ­светскую­ жизнь ­среди­ и­нтеллигенции. ­Директор музея­ «Келломяки-Комарово» ­Ирина ­Снеговая ­устраивает­ экскурсии ­по ­поселку,­ проводит праздники.­ Это ­очень ­здорово,­ но ­вероятность ­того,­ что ­когда-то­ вернется ­то, «академическое»,­ Комарово,­ равняется ­нулю. Во-первых,­ интеллигенция ­и­ ученые­ мало зарабатывают.­ Они­ вынуждены­ очень­ много­ работать, ­им ­не­ до ­комьюнити.­ Ученые ­из поколения­ моего­ деда ­могли ­себе­ позволить­ некоторое­ сибаритство,­ так ­как ­у ­них­ был хороший ­достаток ­и ­время­ для­ творческой­ деятельности ­и ­встреч­ с­ друзьями.­ Мы­ с ­женой раньше ­часто ­приглашали­ на ­дачу­ гостей­ из ­Петербурга, но ­теперь ­у­ нас ­дети ­и ­куча работы.­

Ну­ и­ самое­ главное­—­интеллигенция­ не ­может ­себе­ позволить­ купить­ дачу ­или­ участок ­в Комарово. ­Это ­не ­плохо­ и­ не ­хорошо, ­просто ­факт.

Елена Анисимова,
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