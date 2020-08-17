СМИ: авиакомпания Ryanair запустит рейсы между Петербургом и Италией

Напомним, ранее Совет Евросоюза убрал Марокко из списка иностранных государств, для которых разрешено открыть внешние границы. Теперь в этот перечень входят 10 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия и Уругвай. При этом в Россию по-прежнему не включили в список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. Посол ЕС в РФ рассказал, почему россиян до сих пор не пускают.