Авиакомпания Finnair отменила запланированные полеты в Петербург и Москву

О том, что Finnair планирует возобновить полеты в Москву и Петербург с 1 июля, стало известно в середине мая. Параллельно планировался запуск авиасообщения с двумя десятками других городов Европы — Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Дюссельдорф, Эдинбург, Франкфурт, Гетеборг, Женеву, Гамбург, Лондон, Малагу, Манчестер, Москву, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Таллин, Стокгольм, Санкт-Петербург, Вильнюс, Вену и Цюрих.

Запуск трансконтинентальных рейсов также был запланирован с июля — перевозчик начнет авиасообщения со странами Азии. По последним данным, авиакомпания решила сосредоточиться на возобновление рейсов с июня в такие города Европы, как Таллин, Рига, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Берлин, Франкфурт, Амстердам, Цюрих, Лондон, Париж и Брюссель.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостанавилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией. Ранее Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.