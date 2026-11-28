Telegram начал рассылать пользователям iPhone с устаревшими версиями операционной системы сообщения о том, что им нужно срочно обновить iOS. По данным компании, старые версии ОС содержат уязвимости, которые ставят под угрозу данные и аккаунты пользователей.

Рассылку объяснили тем, что пользователи iPhone подвергаются массовым хакерским атакам. Если версия iOS хотя бы немного устарела, простого открытия веб-сайта может быть достаточно, чтобы аккаунт в Telegram взломали.

0+