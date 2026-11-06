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Технологии

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На сбои популярного маркетплейса и банка пожаловались петербуржцы

Более 20 тысяч жалоб на работу сервисов Ozon зафиксировал DownDetector. В сообщениях пользователи  Ozon банка отмечают, что не могут войти в приложение, оплатить товары на маркетплейсе и забрать заказы.

Chebotaeva Ekaterina / Shutterstock.com

В основном мониторинг сбоев получает обращения от жителей Петербурга, Ленобласти, Москвы, Самарской и Новосибирской областей. В соцсетях компании заявили, что знают о ситуации и делают «все возможное, чтобы все заработало как можно скорее».

В начале недели у крупнейшего российского хостинг-провайдера Beget случился сбой, после которого перестали работать некоторые сайты. Его причиной стала массированная кибератака. В ночь на 4 ноября провайдер сообщил о запуске виртуального хостинга и серверов с администрированием Beget. После этого начали открываться первые сайты, заверил провайдер.

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