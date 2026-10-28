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Технологии

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Apple представила первый в истории MacBook с сенсорным экраном

Apple анонсировала новое поколение MacBook Pro, которое стало первым ноутбуком компании с поддержкой управления через сенсорный экран.

сайт Apple
сайт Apple

Устройство появится в двух версиях — с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Обе модели оборудованы экранами PROLED XDR с максимальной яркостью до 2000 нит и коэффициентом контрастности 10 000 000:1.

По данным Apple, без подзарядки компьютер сможет работать 24 часа. Также предусмотрена технология быстрой зарядки: за полчаса аккумулятор можно восполнить до 50%.

Старт продаж нового MacBook Pro запланирован на 6 ноября. В США базовая 14-дюймовая версия будет стоить 2749 долларов, а модель с 16-дюймовым экраном — 3199 долларов.

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