Apple представила первый в истории MacBook с сенсорным экраном

Устройство появится в двух версиях — с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Обе модели оборудованы экранами PROLED XDR с максимальной яркостью до 2000 нит и коэффициентом контрастности 10 000 000:1.

По данным Apple, без подзарядки компьютер сможет работать 24 часа. Также предусмотрена технология быстрой зарядки: за полчаса аккумулятор можно восполнить до 50%.

Старт продаж нового MacBook Pro запланирован на 6 ноября. В США базовая 14-дюймовая версия будет стоить 2749 долларов, а модель с 16-дюймовым экраном — 3199 долларов.