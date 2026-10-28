Ограничить объем зарубежного интернет-трафика могут в России. Меру обсуждают в Минцифры

Пока неясно, каким может быть лимит и коснется ли он всего зарубежного трафика. Соответствующие предложения могут войти в законопроект о реформе телекоммуникационной отрасли, хотя напрямую с его первоначальной целью они не связаны.

В Минцифры подтвердили, что вместе с другими ведомствами и представителями отрасли работают над изменениями в законодательстве о связи. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока рано говорить о конкретном содержании поправок и о том, какие из обсуждаемых инициатив попадут в итоговый законопроект.

Эксперты при этом сомневаются, что зарубежный трафик можно будет точно посчитать и отделить от российского. Интернет-пакеты не обязательно идут к пользователю напрямую из страны, где расположен нужный ему сервис. Например, запрос из Иркутска к серверу в Москве может по пути пройти через Финляндию, Казахстан или Китай. Поэтому определить в режиме реального времени, какой именно трафик считать зарубежным, технически сложно.

Есть проблема и с самим определением «зарубежного домена». Как объясняет технический эксперт RKS Global, в интернет-трафике доменных имен нет — оборудование работает прежде всего с IP-адресами. А при использовании зашифрованного DNS даже эту информацию не всегда получится увидеть. В результате подсчет придется вести по заранее составленному списку IP-адресов, который не сможет полностью отражать реальное происхождение трафика.

Кроме того, ТСПУ не позволяют напрямую установить, какой именно абонент использует определенный объем зарубежного трафика. Оборудование работает на внешних стыках сетей и получает данные уже после NAT — технологии, при которой один внешний IP-адрес может одновременно использоваться тысячами пользователей.

ТСПУ входят в автоматизированную систему обеспечения безопасности российского сегмента интернета. Операторы связи обязаны устанавливать такое оборудование после принятия закона о «суверенном Рунете» в 2019 году. В начале октября СМИ сообщили, что власти планируют потратить 60 млрд рублей на блокировку интернета. Такая цифра появилась в проекте бюджета на 2027-2029 годы.