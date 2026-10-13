HomePod mini 2 и HomeView с 7-дюймовым экраном: Apple представила новые гаджеты для «умного дома»! Рассказываем о них главное!

Компания Apple провела небольшую презентацию, в ходе которой представила новые гаджеты для дома, поддерживающие Siri AI.
Apple HomeView
Главной премьерой вторника стала новая станция для управления домашними гаджетами HomeView. По сути это хаб, с помощью которого пользователь сможет управлять всеми устройствами Apple, установленными в своем жилище.
Новинка имеет экран в 7 дюймов и процессор А18 (они использовались в iPhone 16). Помимо стандартного функционала «умной» колонки (таймер, часы, проигрывание музыки) наличие экрана позволяет вести звонки по FaceTime или получать видео с камеры у входной двери.
Также пользователь сможет регулировать освещение и температуру в доме (разумеется, если приобрел другие гаджеты, позволяющие это делать).
Стоимость устройства стартует от 299 долларов (где-то 25000 рублей по курсу на день презентации). В продажу HomeView поступит через месяц, 13 ноября.
HomePod mini 2
Также компания из Купертино представила свою «умную» колонку HomePod mini 2. Новинка доступна в пяти цветах: белый, синий, зеленый, розовый и черный.
Колонки можно использовать в комплекте с Apple TV 4K. Для этого две или четыре HomePod mini 2 нужно связать в единую систему, чтобы получить стерео или объемных звук.
Также на колонке есть подсветка, которая будет подстраиваться под цвет воспроизводимого альбома и мигать в такт музыке.
Новинка поступит в продажу с 30 октября и обойдется в 149 долларов (примерно 12,5 тысячи рублей).
Apple Home Collection
Наконец, Apple показала те самые устройства, которыми можно будет управлять с помощью HomeView. Речь идет об «умном» термостате, домофоне, специальном замке для двери и других устройствах. Все они разработаны в партнерстве с компаниями LG или Schneider.
Некоторые устройства, такие как температурные датчики стоят в районе 30-40 долларов, однако большинство находятся в диапазоне 200-350 долларов. Сроки появления на рынке и география поставок пока не уточняются.
Apple TV 4K
Наконец, компания из Купертино впервые за четыре года обновила свою телевизионную приставку. Новый Apple 4K получил чип A19 (его использовали в предыдущем поколении iPhone).
Пользователям обещают лучший звук и качество картинки (не говоря уже об упомянутой выше возможности собирать домашний кинотеатр с помощью HomePod mini 2).
Приставка обойдется в 299 долларов (около 25 тысяч рублей) и поступит в открытую продажу с 13 ноября.
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