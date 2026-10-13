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Технологии

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HomePod mini 2 и HomeView с 7-дюймовым экраном: Apple представила новые гаджеты для «умного дома»! Рассказываем о них главное!

Компания Apple провела небольшую презентацию, в ходе которой представила новые гаджеты для дома, поддерживающие Siri AI. 

Apple HomeView

Сайт компании Apple
Сайт компании Apple

Главной премьерой вторника стала новая станция для управления домашними гаджетами HomeView. По сути это хаб, с помощью которого пользователь сможет управлять всеми устройствами Apple, установленными в своем жилище. 

Новинка имеет экран в 7 дюймов и процессор А18 (они использовались в iPhone 16). Помимо стандартного функционала «умной» колонки (таймер, часы, проигрывание музыки) наличие экрана позволяет вести звонки по FaceTime или получать видео с камеры у входной двери. 

Также пользователь сможет регулировать освещение и температуру в доме (разумеется, если приобрел другие гаджеты, позволяющие это делать). 

Стоимость устройства стартует от 299 долларов (где-то 25000 рублей по курсу на день презентации). В продажу HomeView поступит через месяц, 13 ноября. 

HomePod mini 2

Также компания из Купертино представила свою «умную» колонку HomePod mini 2. Новинка доступна в пяти цветах: белый, синий, зеленый, розовый и черный. 

Колонки можно использовать в комплекте с Apple TV 4K. Для этого две или четыре HomePod mini 2 нужно связать в единую систему, чтобы получить стерео или объемных звук. 

Также на колонке есть подсветка, которая будет подстраиваться под цвет воспроизводимого альбома и мигать в такт музыке. 

Новинка поступит в продажу с 30 октября и обойдется в 149 долларов (примерно 12,5 тысячи рублей). 

Apple Home Collection

Сайт компании Apple

Наконец, Apple показала те самые устройства, которыми можно будет управлять с помощью HomeView. Речь идет об «умном» термостате, домофоне, специальном замке для двери и других устройствах. Все они разработаны в партнерстве с компаниями LG или Schneider. 

Некоторые устройства, такие как температурные датчики стоят в районе 30-40 долларов, однако большинство находятся в диапазоне 200-350 долларов. Сроки появления на рынке и география поставок пока не уточняются. 

Apple TV 4K

Сайт компании Apple

Наконец, компания из Купертино впервые за четыре года обновила свою телевизионную приставку. Новый Apple 4K получил чип A19 (его использовали в предыдущем поколении iPhone).

Пользователям обещают лучший звук и качество картинки (не говоря уже об упомянутой выше возможности собирать домашний кинотеатр с помощью HomePod mini 2).   

Приставка обойдется в 299 долларов (около 25 тысяч рублей) и поступит в открытую продажу с 13 ноября. 

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