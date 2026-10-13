HomePod mini 2 и HomeView с 7-дюймовым экраном: Apple представила новые гаджеты для «умного дома»! Рассказываем о них главное!

Главной премьерой вторника стала новая станция для управления домашними гаджетами HomeView. По сути это хаб, с помощью которого пользователь сможет управлять всеми устройствами Apple, установленными в своем жилище.

Новинка имеет экран в 7 дюймов и процессор А18 (они использовались в iPhone 16). Помимо стандартного функционала «умной» колонки (таймер, часы, проигрывание музыки) наличие экрана позволяет вести звонки по FaceTime или получать видео с камеры у входной двери.

Также пользователь сможет регулировать освещение и температуру в доме (разумеется, если приобрел другие гаджеты, позволяющие это делать).

Стоимость устройства стартует от 299 долларов (где-то 25000 рублей по курсу на день презентации). В продажу HomeView поступит через месяц, 13 ноября.