Claude массово блокирует российских пользователей за использование VPN

Вслед за блокировкой команда безопасности Anthropic рассылает пользователям письма. В них сообщается, что «внутренняя проверка подозрительных сигналов связанных с аккаунтом указала на нарушения политики пользования». По этой причине компания отзывает доступ к Claude. В письме адресатам предлагают войти с параметрами своего аккаунта на страницу claude.ai и обжаловать решение.

Как обращает внимание профильное издание «Код.ру», апелляции пользователей не всегда заканчивается пересмотром решения: в соцсетях пишут, что Anthropic все равно блокирует доступ и уведомляет о том, что это их «финальное решение».

Проблема коснулась и российских разработчиков. Так, на блокировку аккаунта пожаловался руководитель подразделения транзакционного AI в «Яндексе» Роман Маресов. В своем телеграм-канале IT-менеджер написал, что ему «непонятно, как писать код сегодня без любимого Claude Code» и теперь придется вернуться на Codex от OpenAI.

Сервисы Anthropic официально недоступны в РФ, поэтому для доступа к ним россияне используют VPN. Американская компания при этом пока не анонсировала ужесточения своей политики по отношению к VPN. При этом весной Baza уже сообщала, что Claude блокировал аккаунты пользователей из России. Среди них были предприниматели и IT-специалисты, которые лишились «внешних мозгов» — архитектуры сложных проектов и аналитики, созданных в нейросети.