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Технологии

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Культовые модели телефонов Nokia, Apple, Motorola, Ericsson и Sony покажут на выставке в ЦМС Попова

Как развивалась мобильная связь и при чем здесь Анатолий Собчак, расскажут со 2 сентября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центрального музея связи имени А. С. Попова

2 сентября в Центральном музее связи имени Попова (ЦМС) стартует выставка «Культовые мобильные телефоны». В экспозицию войдут раритетные модели мобильников Nokia, Apple, Ericsson, Motorola, Sony и других компаний, выпущенные за последние десятилетия.

Проект приурочили к 35-летию сотовой связи в России. 9 сентября 1991 года мэр Петербурга Анатолий Собчак совершил первый в стране звонок по мобильному телефону. Дальнейшую историю коммуникаций в городе и стране представят через сотовые из собрания ЦМС и из частных коллекций петербуржцев.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центрального музея связи имени А. С. Попова

Выставка проследит изменения в дизайне устройств и в технологиях мобильной сети. Авторы предложат свою трактовку того, как смена моделей телефонов повлияла на людей и мир.

«Культовые мобильные телефоны» пробудут со 2 сентября по 31 декабря на Почтамтской, 7. Вход по билетам музея.

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