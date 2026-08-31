Культовые модели телефонов Nokia, Apple, Motorola, Ericsson и Sony покажут на выставке в ЦМС Попова

Как развивалась мобильная связь и при чем здесь Анатолий Собчак, расскажут со 2 сентября.
2 сентября в Центральном музее связи имени Попова (ЦМС) стартует выставка «Культовые мобильные телефоны». В экспозицию войдут раритетные модели мобильников Nokia, Apple, Ericsson, Motorola, Sony и других компаний, выпущенные за последние десятилетия.
Проект приурочили к 35-летию сотовой связи в России. 9 сентября 1991 года мэр Петербурга Анатолий Собчак совершил первый в стране звонок по мобильному телефону. Дальнейшую историю коммуникаций в городе и стране представят через сотовые из собрания ЦМС и из частных коллекций петербуржцев.
Выставка проследит изменения в дизайне устройств и в технологиях мобильной сети. Авторы предложат свою трактовку того, как смена моделей телефонов повлияла на людей и мир.
«Культовые мобильные телефоны» пробудут со 2 сентября по 31 декабря на Почтамтской, 7. Вход по билетам музея.
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