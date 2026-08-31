Культовые модели телефонов Nokia, Apple, Motorola, Ericsson и Sony покажут на выставке в ЦМС Попова

Выставка проследит изменения в дизайне устройств и в технологиях мобильной сети. Авторы предложат свою трактовку того, как смена моделей телефонов повлияла на людей и мир.

«Культовые мобильные телефоны» пробудут со 2 сентября по 31 декабря на Почтамтской, 7. Вход по билетам музея.

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