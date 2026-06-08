Поумневшая Siri и новое ПО: о чем Apple рассказала на июньской презентации

Siri AI: помощник стал умнее и лучше понимает пользователя

Одной из главных тем презентации стала новая версия голосового помощника под названием Siri AI. Она работает на базе технологий Apple Intelligence и получила заметно расширенные возможности.

Помощник стал лучше поддерживать диалог, точнее понимать запросы и учитывать личный контекст пользователя, отмечают в Apple. Теперь Siri AI может находить как более точную и актуальную информацию в интернете, так и осуществлять поиск внутри данных владельца устройства — в сообщениях, электронной почте, фотографиях и других файлах. Например, помощник способен быстро найти название ресторана, который посоветовал друг в переписке, или отыскать письмо с подтверждением бронирования отеля.

Еще одна новая функция — понимание содержимого экрана. Siri AI может анализировать то, что отображается на устройстве в данный момент, и отвечать на вопросы с учетом этой информации. При необходимости помощник использует данные из интернета для подготовки ответа.

Запустить Siri AI можно несколькими способами: через голосовую команду «Привет, Siri», с помощью боковой кнопки устройства или жестом от Dynamic Island. На компьютерах Mac и планшетах iPad помощник встроен в систему поиска Spotlight.

Пользователи также смогут настроить голос помощника, скорость его речи и интонацию. На момент запуска Siri AI будет доступна только на английском языке.