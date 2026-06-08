Поумневшая Siri и новое ПО: о чем Apple рассказала на июньской презентации

Каждый год Apple открывает конференцию разработчиков WWDC презентацией, на которой рассказывает о будущем своих устройств, сервисов и программного обеспечения. На WWDC 2026 компания представила обновленную версию голосового помощника Siri и поделилась подробностями о новых функциях iOS 27.
Siri AI: помощник стал умнее и лучше понимает пользователя
Одной из главных тем презентации стала новая версия голосового помощника под названием Siri AI. Она работает на базе технологий Apple Intelligence и получила заметно расширенные возможности.
Помощник стал лучше поддерживать диалог, точнее понимать запросы и учитывать личный контекст пользователя, отмечают в Apple. Теперь Siri AI может находить как более точную и актуальную информацию в интернете, так и осуществлять поиск внутри данных владельца устройства — в сообщениях, электронной почте, фотографиях и других файлах. Например, помощник способен быстро найти название ресторана, который посоветовал друг в переписке, или отыскать письмо с подтверждением бронирования отеля.
Еще одна новая функция — понимание содержимого экрана. Siri AI может анализировать то, что отображается на устройстве в данный момент, и отвечать на вопросы с учетом этой информации. При необходимости помощник использует данные из интернета для подготовки ответа.
Запустить Siri AI можно несколькими способами: через голосовую команду «Привет, Siri», с помощью боковой кнопки устройства или жестом от Dynamic Island. На компьютерах Mac и планшетах iPad помощник встроен в систему поиска Spotlight.
Пользователи также смогут настроить голос помощника, скорость его речи и интонацию. На момент запуска Siri AI будет доступна только на английском языке.
Новое ПО Apple: быстрее работа, больше настроек и улучшенный родительский контроль
Большая часть презентации была посвящена обновлениям операционной системы. iOS 27 будет доступна для смартфонов начиная с линейки iPhone 11 и более новых моделей. Релиз системы запланирован на осень. Одновременно выйдут iPadOS 27 и macOS Golden Gate 27.
В Apple заявили, что при разработке iOS 27 уделяли особое внимание скорости работы и удобству использования устройств. Как отметили в компании, приложения в iOS 27 запускаются до 30% быстрее благодаря оптимизации системы. Ускорилась загрузка файлов и фотографий, а передача данных через AirDrop стала примерно на 80% быстрее.
Кроме крупных нововведений, разработчики внесли множество небольших изменений. Среди них — улучшение индексации данных и гибкое распределение ресурсов процессора в зависимости от текущих задач.
Одним из заметных изменений стал новый регулятор прозрачности интерфейса Liquid Glass. Теперь пользователи смогут самостоятельно выбирать, насколько прозрачными будут элементы оформления системы. Компания также обновила внешний вид иконок приложений, сделав их более четкими и заметными.
Отдельное внимание Apple уделила родительскому контролю. Родители смогут точнее управлять тем, какой контент доступен детям в интернете, ограничивать круг общения ребенка и гибко настраивать экранное время. Разработчики приложений также получили дополнительные инструменты для создания безопасного детского контента.
Презентации Apple на WWDC в этом году стала последней с участием Тима Кука в качестве главы компании. В сентябре он покинет пост генерального директора, а его место займет Джон Тернус, который сейчас отвечает за направление аппаратной разработки.
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