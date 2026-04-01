Технологии

Google разрешила пользователям менять адрес почты на Gmail

Функция начала работать в США.

Google дала пользователям возможность изменить адрес электронной почты с доменом @gmail.com, не теряя данных. Обновление стартовало в конце 2025 года, а сейчас функцию полноценно запустили для жителей США.

Старый адрес никуда не денется, а превратится в альтернативный. Авторизоваться на других сайтах и получать письма можно с обоими вариантами.

Чтобы поменять имя Google-аккаунта, необходимо зайти в раздел настроек «Личная информация» и выбрать вкладку электронной почты, затем — «Адрес электронной почты аккаунта Google». Внутри появится кнопка «Изменить адрес почты аккаунта Google».

Менять адрес можно раз в год и не более трех раз за все время для одной учетной записи. Вернуться к старому варианту разрешают в любой момент без лимитов.

