Мобильную и стационарную связи могут обязать отключать по запросам ФСБ

Документ внес на рассмотрение председатель правительства России Михаил Мишустин. В нем предлагают внести две корректировки. Одну про приостановку работы связи по запросу от органов ФСБ «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности».

А другую — «Оператор связи не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств связано с выполнением оператором связи требований органов федеральной службы безопасности».

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия, из-за того, что он направлен на обеспечение безопасности. Также добавлено, что не ожидается негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса. Предполагается, что речь идет о всех видах связи, включая стационарный интернет и телефонную связь.

UPD: Проект с поправками в закон «О связи» поддержали в первом чтении депутаты Госдумы. За проект закона парламентарии голосовали единогласно.