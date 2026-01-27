Мобильную и стационарную связи могут обязать отключать по запросам ФСБ

В Госдуме обсудят первом чтении законопроект, по которому операторов связи могут обязать отключать сеть по запросу органов федеральной службы безопасности. При этом, операторы не будут нести ответственность «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».
Документ внес на рассмотрение председатель правительства России Михаил Мишустин. В нем предлагают внести две корректировки. Одну про приостановку работы связи по запросу от органов ФСБ «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности».
А другую — «Оператор связи не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств связано с выполнением оператором связи требований органов федеральной службы безопасности».
В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия, из-за того, что он направлен на обеспечение безопасности. Также добавлено, что не ожидается негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса. Предполагается, что речь идет о всех видах связи, включая стационарный интернет и телефонную связь.
UPD: Проект с поправками в закон «О связи» поддержали в первом чтении депутаты Госдумы. За проект закона парламентарии голосовали единогласно.
