Технологии

Нейросеть будет следить за появлением сосулек на петербургских крышах

Систему переключили на зимний режим работы из-за температурных «качелей». Восемь мобильных нейросетевых комплексов «Городовой» в автоматическом режиме будут контролировать чистоту кровли и образование наледи и сосулек.

Shutterstock.com

Восемь мобильных нейросетевых комплексов «Городовой» в автоматическом режиме будут контролировать чистоту кровли и образование наледи и сосулек.

С выпадением осадков в комплексах активировали функцию по выявлению наледи и снежных шапок на кровлях нежилых зданий. При фиксации нарушения собственнику зданий приходит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Распознавать сосульки на крышах искусственный интеллект специалисты ГАТИ научили еще в конце прошлого зимнего сезона. За непродолжительное применение система выявила проблемы с содержанием имущества у 21 собственника, назначив в общей сложности штрафов на 2,1 млн рублей. Фиксация всесезонных нарушений продолжится и в зимний период.

