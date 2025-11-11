Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

ИИ будет фиксировать нарушения правил движения по воде в Петербурге

Сейчас работают над разработкой системы автоматической видеофиксации нарушений с использованием искусственного интеллекта. Камеры с этой фичей установят на реках Карповке, Крестовке, Малой Невке, а также на Дворцовом и Биржевом мостах.

Photoframe123 / Shutterstock.com

Завершилась навигация-2025 на водном транспорте Петербурга. Смольный подвел итоги сезона. Навигация 2025 года длилась 213 дней — с 7 апреля по 5 ноября. За этот период водный транспорт Петербурга перевез более 5,2 миллиона человек, сохранив пассажиропоток на уровне прошлого года.

«Мы продолжаем планомерное обновление и расширение флота. В этом году количество судов, осуществляющих перевозку пассажиров, выросло на 13% и достигло 678 единиц. В эксплуатацию введено 8 новых судов, в том числе 2 из них - экологичные: на электро и гибридной тяге», — сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Также расширили маршрутную сеть: в 2025 году зарегистрировали 51 маршрут, что на 20% больше, чем в прошлом году. Маршрут «Петербург — Петергоф — Кронштадт» перевез около 1 миллиона пассажиров, а линия «Адмиралтейство — Петропавловская крепость» — 67 тысяч. Впервые открыли движение по реке Карповка, где заработало 10 новых маршрутов, обслуживших 9 тысяч пассажиров. Также увеличили количество действующих причалов, теперь их 143.

Уже в навигацию 2026 года планируют сделать новые городские причалы в акватории Мойки у Дворцовой площади, в Ломоносове и Кронштадте, а также организовать водные маршруты «Ломоносов — Кронштадт — Санкт Петербург». Также прорабатывают запуск регулярного межрегионального маршрута «Ленинградская область — Речной вокзал» совместно с Правительством Ленобласти.

