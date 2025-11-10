Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

Сайт Эрмитажа обновится впервые за десятки лет

Об этом сообщили в пресс-службе музея. Обновление вступит в силу 14 ноября.

Shutterstcok

14 ноября Эрмитаж запустит новый сайт-страницу мобильной версии. Оригинальный дизайн и структуру поменяли «с учетом  анализа пользовательского поведения и современных тенденций в web-дизайне». Одним из хайлайтов станет фирменный шрифт музея, который положит начало новой главе в истории цифровой репрезентации музея и станет частью «Небесного Эрмитажа».

Hermitage Type Family разработала известная студия дизайна «ТайпТайп» на основе логотипа музея. В шрифтовом комплекте представлены два подсемейства: Hermitage Celestial и Hermitage Grotesque. 

В пресс-службе музея также отметили, что презентация нового шрифта только положит началу глобальной модернизации сайта.

Михаил Пиотровский

Генеральный директор Эрмитажа:

В Архиве Академии наук хранятся гранки сборника знаменитой блокадной конференции памяти Алишера Навои. Они набраны элегантнейшим академическим шрифтом, характерным для всех эрмитажных изданий; их часто набирали сами сотрудники Эрмитажа. Потому шрифт – важная часть эрмитажного образа, – отмечает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. – Сегодня шрифт стал объектом собственности, почти торговым знаком, отличительным клеймом. Но он, к счастью, сохраняет эстетический смысл как произведение каллиграфии, высокого искусства. В сегодняшнем гибридном мире наш новый шрифт должен совместить красоту и «знак собственности». Похоже, что получается.

