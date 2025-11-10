Сайт Эрмитажа обновится впервые за десятки лет

14 ноября Эрмитаж запустит новый сайт-страницу мобильной версии. Оригинальный дизайн и структуру поменяли «с учетом анализа пользовательского поведения и современных тенденций в web-дизайне». Одним из хайлайтов станет фирменный шрифт музея, который положит начало новой главе в истории цифровой репрезентации музея и станет частью «Небесного Эрмитажа».

Hermitage Type Family разработала известная студия дизайна «ТайпТайп» на основе логотипа музея. В шрифтовом комплекте представлены два подсемейства: Hermitage Celestial и Hermitage Grotesque.

В пресс-службе музея также отметили, что презентация нового шрифта только положит началу глобальной модернизации сайта.