Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

Ноутбуки и смартфоны подорожают в России из-за нового «технологического сбора»

Новый налог собираются ввести с 1 сентября 2026 года. Его планируют распространить те товары, где доля отечественных производителей невысока и импортеров электроники.

Shutterstock.com

Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, которые Минфин внес на рассмотрение правительства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Технологический сбор планируют распространить только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока и импортеров электроники, уверяют собеседники издания. Налоговую ставку будут определять по категориям товаров и их стоимости, но максимальный размер не превысит 5000 рублей за единицу.

Введение технологического сбора будет происходить поэтапно, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ.

«На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры — такой, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры», — объяснили в Минпромторге, пишет ТАСС. В дальнейшем список планируют расширять.

Средства от технологического сбора планируют направит на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники. Поэтапное введение сбора позволит бизнесу адаптироваться, а государству — создать стимул для локализации производства внутри страны.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: