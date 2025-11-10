Ноутбуки и смартфоны подорожают в России из-за нового «технологического сбора»

Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, которые Минфин внес на рассмотрение правительства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Технологический сбор планируют распространить только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока и импортеров электроники, уверяют собеседники издания. Налоговую ставку будут определять по категориям товаров и их стоимости, но максимальный размер не превысит 5000 рублей за единицу.

Введение технологического сбора будет происходить поэтапно, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ.

«На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры — такой, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры», — объяснили в Минпромторге, пишет ТАСС. В дальнейшем список планируют расширять.

Средства от технологического сбора планируют направит на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники. Поэтапное введение сбора позволит бизнесу адаптироваться, а государству — создать стимул для локализации производства внутри страны.