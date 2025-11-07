Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Период «охлаждения» планируют ввести для мобильного интернета и СМС после роуминга

Это значит, что после посещения зарубежной страны на 24 часа или если сим-карта не была активна в течение 72 часов могут блокировать работу мобильного интернета и СМС. Сейчас аналогичная мера действует для иностранных сим-карт.

Однако для российских пользователей сим-карт собираются смягчит правила восстановления доступа: доступ к услугам можно будет возобновить при прохождении верификации абонента. Власти продумали механизм: на телефон будет приходить СМС с ссылкой, по которой абоненту нужно будет перейти и ввести капчу, чтобы убедиться, код вводит человек или бот. Если верификация пройдена успешно, то доступ к услугам связи и мобильного интернета возобновиться. Такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на несколько источников на телеком-рынке и в аналогичной отрасли.

При этом собеседники издания отмечают, что вопрос наличия технической возможности у всех операторов «остается открытым». Официальных комментариев от Минцифры и от операторов связи пока не поступало. Некоторые специалисты отрасли считают, что такая мера может быть введена из-за распространения БПЛА.

