Период «охлаждения» планируют ввести для мобильного интернета и СМС после роуминга

Однако для российских пользователей сим-карт собираются смягчит правила восстановления доступа: доступ к услугам можно будет возобновить при прохождении верификации абонента. Власти продумали механизм: на телефон будет приходить СМС с ссылкой, по которой абоненту нужно будет перейти и ввести капчу, чтобы убедиться, код вводит человек или бот. Если верификация пройдена успешно, то доступ к услугам связи и мобильного интернета возобновиться. Такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на несколько источников на телеком-рынке и в аналогичной отрасли.

При этом собеседники издания отмечают, что вопрос наличия технической возможности у всех операторов «остается открытым». Официальных комментариев от Минцифры и от операторов связи пока не поступало. Некоторые специалисты отрасли считают, что такая мера может быть введена из-за распространения БПЛА.