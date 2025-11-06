Спаситель цивилизации или угроза для планеты? Как ИИ используют в медицине, экологии, праве и госуправлении? К чему это приводит?

ИИ в медицине: уменьшение мозга, появление Homo perfectus, сверхумный комбинатор для поиска терапии

Сергей Львович Киселев, д.б.н., профессор, специалист в области биотехнологии и молекулярной генетики, писатель, научный редактор книги «Машина творения», «Почему мы умираем»

Как ИИ помогает сфере здравоохранения?

Обсчет большинства задач, поставленных человеком, целесообразно проводить на компьютере, хотя аналогичные задачи можно решить на абаке, или арифмометре, или даже в уме. Но дольше. Поэтому ИИ используется в разработке любых технологий, включая медицинские — в тех кейсах, где надо быстро перебрать множество вариантов и учесть тысячи условий (увы, заниматься этим с помощью «естественного» интеллекта — задача скучнейшая и убийственная для этого интеллекта).

Какие документы в России охраняют этическое начало всех медицинских проектов?

Надеюсь, что никакие, так как любой «охранный» документ — это немедленный конец началу разработки. Опыт многих стран, включая Россию, об этом свидетельствует. Наверное, после Нюрнберга наиболее значимой в мире является Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации 1964 года. Но, к счастью, этот документ распространяется не на начало, а на конец разработок, а именно, он вводит критерии допустимости исследований на людях.

В чем ключевой вред, наносимый ИИ человеку?

Пожалуй, стоит начать с того, что наделять компьютерное железо и программы интеллектом как минимум неэтично, а как норма — пагубно.

Современное компьютерное моделирование за счет успехов в развитии песочных (кремниевых) технологий достигло уровня, который с помощью написанных программ позволяет хранить и с определенной скоростью каталогизировать поступающие фрагменты отрывочной информации. В результате пользователь за небольшой отрезок времени может получить набор слов, созвучный введенным ключевым словам. Из-за давления (в первую очередь в медиа-пространстве) этот набор букв кажется правильным принимать как осмысленный. Но это не имеет отношения к познанию и решению проблем, ибо машина действует по алгоритму, заложенному несколькими миллиардами людей с разным уровнем знания, образованности, верования и так далее, включая сытость.

Увы, интеллект пользователя на физиологическом уровне от этого, несомненно, страдает. Так, с развитием письменности, исчисления и других приятных нам вещей за последние 15 тысяч лет мозг человека уменьшился. А ведь именно с объемом мозга связывают «наше превосходство». Генетические изменения пока не обнаружены, но, когда их обнаружат, наверное, будет поздно, так как Homo perfectus придет на смену Homo sapiens (так человек себя сам когда-то и назвал. Типа, разумный).

То есть в перспективе могут появиться люди-мутанты, которые подчинят человеческий вид?

Люди-мутанты — это мы с вами, так как все немного отличаемся друг от друга из-за мутаций. Между расами их больше. Да, из-за сущности жизни как агрессии, конечно, мы пытаемся всех себе подчинить. Если получится с помощью биотехнологий подчинить самих себя себе, то наверняка Homo sapiens будет заменен на какой-то другой, менее «разумный», но более длительно существующий вид. Наши двоюродные братья — денисовец, неандерталец — как минимум втрое перещеголяли нас по времени существования на Земле. Пока прошло 200 тысяч лет, как появился Homo sapiens, а мы уже ищем себе замену.