Первое в Петербурге фиджитал арт-пространство откроется в ноябре

В Москве создатели пространства открыли Futurione осенью 2024 года на ВДНХ на территории комплекса «Солнце Москвы». В этом году похожую площадку — фиджитал арт-пространство Futurione Emotions — откроют 11 ноября в ТРК «Пик» (ул. Ефимова, д. 2). Она займет площадь около 2 000 квадратных метров на пятом этаже торгового комплекса и будет иметь свой выход на открытую террасу с панорамным видом на город.

Формат фиджитал (phygital) позволит объединить физическую среду с цифровыми инновациями — от интерактивных инсталляций и проекций до генеративного арта. Пространство будет функционировать как постоянно действующий арт-музей будущего и креативный хаб.

Гостей ждут восемь мультимедийных залов: «AI-куратор», «Волшебный лес», «Сфера», «Гуманоид», «Восторг», «Поток эмоций», «Бесконечность» и «Звук». Дополнительные арт-зоны пространства — «Тайная», где будут проходить мультимедийные чайные церемонии, и ивент-площадка «Терраса».

В каждой локации — видео- и световые инсталляции, аудио-экспириенсы и ароматы. Антропоморфный робот, который реагирует на гостей и управляет пространством, волюметрический экран из тысяч светодиодных нитей, шестиугольный световой туннель и другие инновации создают арт-мир будущего.

«Futurione Emotions — это не просто новая арт-площадка, это уникальный фиджитал-экспириенс и важная культурная точка на карте Петербурга. Если московский Futurione больше про внутренний диалог с собой, то здесь мы усилили эффект погружения и взаимодействия с окружающей арт-средой. Архитектура пространства работает как маршрут впечатлений, где каждый зал становится кульминацией эмоции. Главное — это ощущение, что площадка живая, она реагирует на тебя. Мы хотим, чтобы люди уходили отсюда с ощущением восторга и легкости, с благодарностью за пережитое — и возвращались снова за переосмысленным опытом и вдохновением», — рассказал автор и создатель Futurione, предприниматель и инвестор Иван Швайков.

Инсталляции вдохновлены историями о современном человеке, которому важно понимать себя и свои чувства, и каждый зал пространства помогает прикоснуться к этому опыту и услышать себя. Посетитель становится частью повествования: пространство реагирует на движение, свет и присутствие человека, вовлекая его в целую палитру эмоций: от удивления до вдохновения.