Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

Нейросеть научили бороться с незаконной торговлей в Петербурге

Восемь мобильных комплексов установили на автомобили, они сканируют городское пространство и находят все незаконные торговые объекты и ларьки.

Shutterstock.com

ГАТИ настроила автоматический поиск самовольно установленных ларьков с помощью искусственного интеллекта. После фиксации нарушений владельцу территории приходит штраф в размере 50 тысяч рублей.

В июле 2025 года владелец частного земельного участка в Выборгском районе получил первый такой штраф. Помимо оплаты, ему необходимо согласовать размещение или убрать ларек. Исполнение этого требования также проверит нейросеть, проехав через 4 недели еще раз по одному из 186 маршрутов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: