Нейросеть научили бороться с незаконной торговлей в Петербурге

ГАТИ настроила автоматический поиск самовольно установленных ларьков с помощью искусственного интеллекта. После фиксации нарушений владельцу территории приходит штраф в размере 50 тысяч рублей.

В июле 2025 года владелец частного земельного участка в Выборгском районе получил первый такой штраф. Помимо оплаты, ему необходимо согласовать размещение или убрать ларек. Исполнение этого требования также проверит нейросеть, проехав через 4 недели еще раз по одному из 186 маршрутов.