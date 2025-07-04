В «Петергофе» внедрили ИИ-систему для моделирования тур-маршрутов

Интерактивную разработку внедряют совместно с платформой Yandex Cloud и компанией GlowByte и основано на современных технологиях моделирования и анализа, а также учитывает экспертные знания сотрудников музея. Это решение должно сделать пребывание в музее более удобным.

В пиковые месяцы посещаемость Большого петергофского дворца превышает 3 000 человек в сутки, что создает высокую нагрузку на входные зоны. Система развернута в облачной среде Yandex Cloud и использует платформу Yandex DataSphere для запуска сложных расчетов и проведения имитационного моделирования. Решение позволяет с учетом заданных ограничений и приоритетов генерировать десятки тысяч возможных маршрутов и вариантов размещения ключевых зон: рамок досмотра, бахильных, гардеробов и других инфраструктурных точек.

Музей-заповедник «Петергоф» впервые протестировал систему во время подготовки выставочного проекта «Подвиг возрождения», расположенного в восточном крыле Большого петергофского дворца.

«Сегодня музею важно не только опираться на собственный опыт и экспертизу, но и внедрять цифровые технологии, в том числе основанные на сложных научных исследованиях. При подготовке “Подвига возрождения” в Большом петергофском дворце мы искали современное и гибкое решение, которое помогло бы нам продумать маршруты движения наших гостей и сделать посещение музея комфортнее. Благодаря разработанной системе мы смогли смоделировать разные сценарии посещения, учитывая десятки параметров и ограничений, и выбрать наиболее подходящий вариант. Сейчас вместе с коллегами из Yandex Cloud и проектной командой мы готовим масштабирование технологии и на основной маршрут дворца», — рассказал генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

При формировании маршрутов экспозиции сгенерировали и проанализировано более 100 000 вариантов. Оценку проводили по относительным метрикам качества, рассчитанным с помощью дискретного и имитационного моделирования пропускной способности. В результате сравнительного анализа отобрали 8 наиболее жизнеспособных конфигураций, одна из которых совпала с решением, ранее предложенным сотрудниками музея, что подтверждает его экспертную оптимальность. Новая схема не пересекается с основным маршрутом дворца, что позволило задействовать дополнительные пространства без ущерба для текущей логистики.

«При решении задачи генерации допустимых размещений объектов и маршрутов посетителей мы применили оригинальный подход, заключающийся в использовании комбинаторного алгебраического солвера CP-SAT, позволяющего удобно формулировать приоритеты и ограничения на возможности размещения и последовательности посещения маршрутов — при соблюдении требований безопасности. Для оценки полученных генеративной моделью маршрутов используется метод имитационного моделирования: сначала дискретно-событийная модель позволяет быстро оценивать KPI – качество с точки зрения наличия заторов, длительности прохождения маршрутов и пересечения “чистых” и “грязных” потоков, затем агентная модель визуализирует потоки, проводит what-if анализ, тестируя различные сценарии и пути», — заявил исполнительный директор практики продвинутой аналитики GlowByte Александр Ефимов.