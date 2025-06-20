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Технологии

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В Петербурге создадут центр компетенций по искусственному интеллекту

На ПМЭФ Смольный и Сбер подписали план мероприятий по созданию центра компетенций по ИИ в органах власти Петербурга. Планируют внедрять ИИИ в процессы управления и сервисы для жителей города.

Shutterstock.com

Стороны будут работать над системным внедрением ИИ в работу комитетов, разработкой цифровых решений на базе больших языковых моделей, развитием компетенций и популяризация технологий среди петербуржцев. Первые проекты запустят в Жилищном комитете и Службе государственного строительного надзора и экспертиз.

Кроме того, в планах:

  • установить большую языковую модель в инфраструктуре города;
  • использовать low-code платформ для быстрой автоматизации процессов;\
  • запустить городские ИИ-сервисы на базе голосовых ассистентов.

«Наше сотрудничество направлено, в первую очередь, на то, чтобы улучшить качество и повысить скорость предоставления госуслуг для жителей и представителей бизнеса Петербурга. Город прочно закрепляет за собой статус ведущего центра цифровых инноваций в России. Уверен, многие решения для Северной столицы можно будет масштабировать и в другие регионы», — отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. Стороны договорились о поэтапной реализации дорожной карты до 2030 года, в том числе с возможностью масштабирования решений в другие субъекты России.

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