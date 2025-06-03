ИИ для предсказания очередей на стойках регистрации начали тестировать в Пулково

«В прошлом году мы открыли центр управления потоками пассажиров и транспорта, в котором круглосуточно проводится мониторинг аэропорта для контроля нагрузки на инфраструктуру. В процессе запуска проекта появилась необходимость в инструменте для контроля потока пассажиров в терминале и анализа времени в очередях. Внедрив систему от ООО ЛюрАйТи для мониторинга зала регистрации, мы повысили эффективность распределения стоек регистрации, полностью автоматизировали замер времени ожидания и получили возможность реагировать на скопления пассажиров до появления очередей. Следующий шаг — масштабирование на другие зоны аэропорта», — отметил Алексей Костылев, начальник службы оперативного обеспечения движения на перроне ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково).

Следующим этапом будут внедрять систему на зоны входного и предполетного досмотра пассажиров с учетом требований транспортной безопасности, территорию аэровокзальной площади и паркинга для контроля транспортной нагрузки, а также перрон аэродрома. Развитие систем на базе машинного зрения в аэропорту Пулково позволяет сотрудникам проводить предполетное обслуживание за 30 минут, а не за 1,5 часа, как было раньше.