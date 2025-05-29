В ИТМО разработали нейросеть для урбанистов и девелоперов

Сотрудники Национального центра когнитивных разработок ИТМО представили цифровую платформу «Просто.Р». Она позволит управлять развитием городских территорий в единой цифровой среде: где построить дорогу, предприятие или жилой комплекс. Чтобы посмотреть, как в будущем эти проекты повлияют на район, город или целый регион, инвесторы, девелоперы и городские власти нанимают для таких расчетов консалтинговые агентства, которые вручную собирают и обрабатывают данные. И такая оценка стоит немалых денег и занимает много времени в зависимости от масштаба территории и сложности планируемого проекта.

Сервис, разработанный командой ученых из ИТМО, позволит управлять проектами в единой цифровой среде — это сокращает предпроектный анализ и планирование развития территорий с нескольких месяцев до нескольких дней или недель.

Платформа помогает оценить проект развития территорий на трех уровнях: локации, муниципального образования или города, региона в целом. В зависимости от уровня система решает разные задачи: оценивает социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, экологическую обстановку, потенциал использования территории под разные функции (жилье, рекреация, промышленность, сельское хозяйство), моделирует градостроительный план.

Также на основе входных данных (например, уличная дорожная сеть, застройка, состав объектов обслуживания населения, градостроительный долг) программа предсказывает транспортную загруженность, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и качество жизни населения, а также инвестиционную привлекательность территории для соответствующего профиля ее развития.

«Просто.Р» поможет региональным властям повышать привлекательность территорий для инвесторов, принимать выгодные градостроительные решения и избежать социальных и градостроительных рисков. Инвесторы и девелоперы с помощью платформы смогут оценивать потенциал участков земли на ранних стадиях принятия инвестиционных решений, а также подтвердить их социально-экономические эффекты на основе объективных данных для согласования своих проектов с органами власти.

«Сейчас проект находится на стадии предрелиза, полностью закончить работу над ним мы планируем к концу года. У нашей платформы уже есть клиенты — среди них администрация Ленинградской области, Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, архитектурная студия "Ингмар АСБ", лаборатория городского планирования "Лабград", группа компаний "Эталон" и А101. Прямо сейчас с помощью нашей платформы мы оцениваем проекты перспективного развития территорий Ленинградской области, в частности деревни Новосаратовка и города Светогорска на границе с Финляндией», — рассказал руководитель проекта, директор Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергей Митягин.