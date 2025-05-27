Новое предприятие по производство роботов появится в Петербурге

В следующем году там же откроют научно-производственные центры в области беспилотных авиационных систем и технологий низкотемпературного катализа, рассказал председатель совета директоров ГК «Intratool» Сергей Терентьев.

«В ОЭЗ „Новоорловская“ мы строим новый завод. Планируем открытие этого предприятия в июне 2026 года. Я думаю, что это будет первый завод в России, которые серийно будет производить логистических и промышленных роботов», — пишет «Фонтанка» со слов Терентьева.