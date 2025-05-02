Выход GTA VI перенесли на 2026 год

«Нам очень жаль, что релиз произойдет позже, чем вы ожидали. Интерес и волнение, вызванные выходом новой Grand Theft Auto, очень поразили всю нашу команду. Мы хотим поблагодарить вас за поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры. При выпуске каждой игры мы всегда стремились превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI не исключение. Мы надеемся, что вы понимаете, что нам необходимо дополнительное время, чтобы обеспечить тот уровень качества, который вы ожидаете и заслуживаете», — говорится в официальном обращении.

Акционеры решение Rockstar Games не оценили. Акции Take-Two Interactive за прошедшие сутки упали на более чем 7% — до 217,06 доллара. Однако даже за прошедший месяц стоимость одной ценной бумаги издателя опускалась ниже 205 долларов.