Выход GTA VI перенесли на 2026 год

Студия Rockstar объявила официальную дату выхода новой части игры. Она станет доступной 26 мая следующего года. Ранее компания обещала выпустить релиз уже этой осенью.
«Нам очень жаль, что релиз произойдет позже, чем вы ожидали. Интерес и волнение, вызванные выходом новой Grand Theft Auto, очень поразили всю нашу команду. Мы хотим поблагодарить вас за поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры. При выпуске каждой игры мы всегда стремились превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI не исключение. Мы надеемся, что вы понимаете, что нам необходимо дополнительное время, чтобы обеспечить тот уровень качества, который вы ожидаете и заслуживаете», — говорится в официальном обращении.
Акционеры решение Rockstar Games не оценили. Акции Take-Two Interactive за прошедшие сутки упали на более чем 7% — до 217,06 доллара. Однако даже за прошедший месяц стоимость одной ценной бумаги издателя опускалась ниже 205 долларов.
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