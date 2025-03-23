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Технологии

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Эмоциональная привязка, ощущение одиночества и зависимость от технологий: чем опасно регулярного общения с ChatGPT

Исследователи OpenAI и Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что регулярное взаимодействие с нейросетью может сократить время общения с людьми и усилить одиночество.

Melnikov Dmitriy

В ходе эксперимента ученые месяц наблюдали за почти 1000 пользователями ChatGPT. Им предложили общаться с текстовой или голосовой версией чат-бота не менее пяти минут в день. Результаты показали:чем чаще человек использовал ChatGPT, тем сильнее он к нему привязывался, высокий уровень доверия к ИИ сопровождался ощущением одиночества и зависимости от технологии, голос бота не повлиял на степень эмоциональной привязанности. Об этом пишет Bloomberg.

Во втором исследовании изучили 3 млн диалогов с ChatGPT и провели опрос. Оказалось, что лишь небольшая часть пользователей обсуждала с ИИ значимые личные темы.

Ранее мы рассказывали о том, что мемы созданные ИИ стали смешнее человеческих.

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