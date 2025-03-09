Платные сообщения и проверка информации новых пользователей: Telegram выпустил новые обновления

Самая весомая фича — платные сообщения за «Звезды» от незнакомых контактов на личные сообщения и чаты. Функция работает только для пользователей с подпиской Premium.
«Сегодняшнее обновление дает создателям контента и публичным лицам больше контроля над конфиденциальностью — и одновременно новый способ монетизировать свою популярность. Теперь Вы можете фильтровать входящие сообщения, сохранять внутреннюю гармонию и зарабатывать звезды Telegram — оставаясь на связи с читателями и поклонниками», — сообщили в компании.
Сообщения за звезды можно настраивать: есть функция разрешить отдельным пользователям или участникам определенных групп писать бесплатно.
Еще одним нововведением стала проверка базовой информации о пользователях, которые пишут впервые: страну, дату регистрации, время последнего изменения профиля, общие группы, обязательное указание на статус аккаунта: он может быть официальным, верифицированным одним из сторонних сервисов или обычным — как у большинства пользователей. Это позволяет моментально распознавать мошенников.
Еще из новых функций:
- Подарочную подписку Telegram Premium можно оплатить звездами,
- Вывод звезд через платформу Fragment. Вознаграждение можно сразу использовать для покупки рекламы в Telegram, коллекционных подарков в блокчейне TON,
- Стартапы могут еще больше экономить на отправке проверочных кодов благодаря Платформе верификации 2.0,
- Управление балансом звезд в группах.
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