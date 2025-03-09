Платные сообщения и проверка информации новых пользователей: Telegram выпустил новые обновления

«Сегодняшнее обновление дает создателям контента и публичным лицам больше контроля над конфиденциальностью — и одновременно новый способ монетизировать свою популярность. Теперь Вы можете фильтровать входящие сообщения, сохранять внутреннюю гармонию и зарабатывать звезды Telegram — оставаясь на связи с читателями и поклонниками», — сообщили в компании.

Сообщения за звезды можно настраивать: есть функция разрешить отдельным пользователям или участникам определенных групп писать бесплатно.

Еще одним нововведением стала проверка базовой информации о пользователях, которые пишут впервые: страну, дату регистрации, время последнего изменения профиля, общие группы, обязательное указание на статус аккаунта: он может быть официальным, верифицированным одним из сторонних сервисов или обычным — как у большинства пользователей. Это позволяет моментально распознавать мошенников.

Еще из новых функций: