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Мешки под глазами, отпечаток пальца и лопата — нет, это не true crime! Показываем, какие эмодзи появятся на iOS

На сайте сервиса Emojipedia показали последнюю партию эмодзи Unicode в рамках второй бета-версии iOS 18.4.

Shutterstock AI Generator / Shutterstock

Это обновление добавляет девять новых эмодзи в стандартную клавиатуру на iOS:

  • Лицо с мешками под глазами
  • Отпечаток пальца
  • Брызги
  • Корнеплод (редиска)
  • Дерево без листьев
  • Арфа
  • Лопата
  • Флаг: Сарк

Основываясь на предыдущей истории бета-релизов iOS, окончательный публичный релиз iOS 18.4, вероятно, поступит к пользователям в конце марта или в начале апреля. В сервисе также отметили, что это только макеты вариантов, окончательные эмодзи могут быть слегка изменены.

Увидеть эмодзи можно здесь.

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