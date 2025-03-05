Это обновление добавляет девять новых эмодзи в стандартную клавиатуру на iOS:

Лицо с мешками под глазами

Отпечаток пальца

Брызги

Корнеплод (редиска)

Дерево без листьев

Арфа

Лопата

Флаг: Сарк

Основываясь на предыдущей истории бета-релизов iOS, окончательный публичный релиз iOS 18.4, вероятно, поступит к пользователям в конце марта или в начале апреля. В сервисе также отметили, что это только макеты вариантов, окончательные эмодзи могут быть слегка изменены.

Увидеть эмодзи можно здесь.