На сайте сервиса Emojipedia показали последнюю партию эмодзи Unicode в рамках второй бета-версии iOS 18.4.
Это обновление добавляет девять новых эмодзи в стандартную клавиатуру на iOS:
- Лицо с мешками под глазами
- Отпечаток пальца
- Брызги
- Корнеплод (редиска)
- Дерево без листьев
- Арфа
- Лопата
- Флаг: Сарк
Основываясь на предыдущей истории бета-релизов iOS, окончательный публичный релиз iOS 18.4, вероятно, поступит к пользователям в конце марта или в начале апреля. В сервисе также отметили, что это только макеты вариантов, окончательные эмодзи могут быть слегка изменены.
Увидеть эмодзи можно здесь.
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