Оплату проезда по биометрии заработала в петербургском метро

Специальное оборудование появилось пока на двух станциях: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», но позже его внедрят и на других. До сегодняшнего дня в течение нескольких месяцев проводили тестирование системы, теперь в пилотном проекте может поучаствовать любой желающий.
Для использования нового способа оплаты необходимо:
- зарегистрироваться в системе,
- привязать свои биометрические данные (сканирование лица) к банковской карте,
- подойти к специальному турникету, оснащенному камерой с функцией распознавания лица,
- пройти через него. Оплата происходит автоматически.
«Город начинает новый этап внедрения инновационных технологий в систему общественного транспорта. Сделан важный, шаг, направленный на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров. Оплата проезда в метро с использованием биометрических данных пока доступна на двух станциях, но будет внедряться и на других», — сказал губернатор Александр Беглов.
Как рассказали в комитете по транспорту, такой способ оплаты сочетает современные банковские технологии, новые алгоритмы распознавания и открывает широкие перспективы для развития «умной» системы оплаты проезда. К профилю пользователя можно будет привязывать транспортные карты, в том числе льготные.
Новый способ позволяет избавится от использования физической карты, телефона или наличных для оплаты проезда. Для участия в пилотном проекте необходимо зарегистрироваться в сервисе.
Комментарии (0)