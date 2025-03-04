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Технологии

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Оплату проезда по биометрии заработала в петербургском метро

Специальное оборудование появилось пока на двух станциях: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», но позже его внедрят и на других. До сегодняшнего дня в течение нескольких месяцев проводили тестирование системы, теперь в пилотном проекте может поучаствовать любой желающий.

wasilisa / Shutterstock.com

Для использования нового способа оплаты необходимо:

  • зарегистрироваться в системе,
  • привязать свои биометрические данные (сканирование лица) к банковской карте,
  • подойти к специальному турникету, оснащенному камерой с функцией распознавания лица,
  • пройти через него. Оплата происходит автоматически.

«Город начинает новый этап внедрения инновационных технологий в систему общественного транспорта. Сделан важный, шаг, направленный на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров. Оплата проезда в метро с использованием биометрических данных пока доступна на двух станциях, но будет внедряться и на других», — сказал губернатор Александр Беглов.

Как рассказали в комитете по транспорту, такой способ оплаты сочетает современные банковские технологии, новые алгоритмы распознавания и открывает широкие перспективы для развития «умной» системы оплаты проезда. К профилю пользователя можно будет привязывать транспортные карты, в том числе льготные.

Новый способ позволяет избавится от использования физической карты, телефона или наличных для оплаты проезда. Для участия в пилотном проекте необходимо зарегистрироваться в сервисе.

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