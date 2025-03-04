Оплату проезда по биометрии заработала в петербургском метро

Для использования нового способа оплаты необходимо:

зарегистрироваться в системе,

привязать свои биометрические данные (сканирование лица) к банковской карте,

подойти к специальному турникету, оснащенному камерой с функцией распознавания лица,

пройти через него. Оплата происходит автоматически.

«Город начинает новый этап внедрения инновационных технологий в систему общественного транспорта. Сделан важный, шаг, направленный на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров. Оплата проезда в метро с использованием биометрических данных пока доступна на двух станциях, но будет внедряться и на других», — сказал губернатор Александр Беглов.

Как рассказали в комитете по транспорту, такой способ оплаты сочетает современные банковские технологии, новые алгоритмы распознавания и открывает широкие перспективы для развития «умной» системы оплаты проезда. К профилю пользователя можно будет привязывать транспортные карты, в том числе льготные.

Новый способ позволяет избавится от использования физической карты, телефона или наличных для оплаты проезда. Для участия в пилотном проекте необходимо зарегистрироваться в сервисе.